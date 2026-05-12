Diana Mayol: "El proyecto, recrea un bosque de hongos elaborados a partir de árboles caídos reutilizados y transformados en esculturas vivas.

Bibo Park presenta un innovador bosque de hongos musicales creado junto al artista Michel Vecchi

La entrevista con Diana Mayol, miembro del comité de dirección de Bibo Park Ibiza Botánico Biotecnológico, ha sido emitida en el programa “Más de Uno Ibiza y Formentera”

Bibo Park Ibiza Botánico Biotecnológico continúa reforzando su apuesta por la unión entre naturaleza, ciencia y arte con la incorporación de una nueva instalación artística que convierte el entorno natural en una experiencia inmersiva para los visitantes. El proyecto, desarrollado junto al artista italiano afincado en Ibiza Michel Vecchi, recrea un bosque de hongos elaborados a partir de árboles caídos reutilizados y transformados en esculturas vivas.

Durante una entrevista en “Más de Uno Ibiza y Formentera”, Diana Mayol explicó que la iniciativa nace con la intención de generar conciencia sobre la relación entre las personas y el entorno natural, siguiendo la filosofía del parque basada en la sostenibilidad y el equilibrio con la naturaleza. “Es el círculo regenerativo de la naturaleza”, señaló Mayol durante la conversación.

Uno de los aspectos más innovadores de la instalación es la incorporación de tecnología sensorial. Los hongos han sido conectados a sensores capaces de captar variaciones eléctricas y transformarlas en música, creando una composición sonora que acompaña al visitante durante el recorrido. Según explicó Mayol, la experiencia comparte la misma línea conceptual que otras propuestas del parque como el conocido piano vegetal.

La responsable de Bibo Park destacó además que la colaboración con Michel Vecchi surgió de forma natural tras conocer la trayectoria del artista y comprobar la afinidad de su visión creativa con los valores del parque. “Nos encantó la conexión y decidimos hacer algo juntos”, afirmó.

Además de esta nueva instalación, Mayol avanzó que el parque continúa desarrollando nuevos proyectos y confirmó que el esperado laberinto vegetal podría inaugurarse este mismo año si la evolución de las plantas sigue el ritmo previsto.

El parque mantiene actualmente su horario de apertura de martes a sábado, de 10:00 a 16:00 horas, aunque durante la temporada estival prevé ampliar las visitas nocturnas y abrir también algunos domingos.