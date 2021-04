Se detectan en Ibiza los primeros casos de COVID19 en Baleares de la variante sudafricana

Así lo han comunicado el portavoz del Comité Autonómico de Gestión de Enfermedades Infecciosas de Baleares, Javier Arranz, y el jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Son Espases, Antonio Oliver, en una rueda de prensa. Oliver ha señalado que el dato se acoge "con cierta preocupación" si bien "no deja de ser esperable por lo que está sucediendo en Europa". Por su parte, Arranz ha indicado que las personas afectadas han sido casos asintomáticos o leves, que no han precisado de ingreso hospitalario, y que la mayoría ya han sido dados de alta.

LOS CASOS DE LA VARIANTE SUDAFRICANA SON IMPORTADOS

Los tres casos de variante sudafricana están relacionados con viajes de residentes a Tanzania y Emiratos Árabes por motivos laborales. Dos de ellos son personas convivientes que hicieron el mismo viaje. Estas personas se desplazaron a Baleares con PCR negativa, y se detectaron como positivos cuando, después de regresar a Ibiza, o bien se les ha informado de que eran contacto de un caso o porque han comenzado a mostrar síntomas -si bien desde Salud han asegurado que no han generado brotes-.

En cambio, el de variante brasileña sí ha estado relacionado con un brote ya controlado, de ámbito deportivo y social, con nueve afectados en total -de los que por el momento se tienen datos de secuenciación solamente del caso mencionado, si bien es esperable que el resto también sean de la misma variante-. Oliver ha aclarado que hasta la fecha no se había detectado un caso de la variante brasileña como tal en Baleares. Se había confirmado una variante procedente de Brasil, pero no era la cepa conocida como la brasileña, que presenta una mutación que la hace más resistente que otras a las vacunas.

Asimismo, en Mallorca se han encontrado ocho casos de la variante B1525 -que fue detectada por primera vez en Dinamarca- y en Menorca uno de la B1526, al parecer importado de Sudamérica. Junto a la sudafricana y la brasileña, son cepas que también se asocian a una cierta tolerancia frente a las vacunas.

Igualmente, el estudio de los 80 casos confirma, como se preveía, que la variante británica es la predominante, presente en 59 casos. En uno de ellos, se ha detectado la mutación en una proteína que se asocia con la disminución de la eficacia de las vacunas. Así, en total, sumando los casos de las variantes brasileña, sudafricana, B1525 y B1526 y el de la variante británica con mutación, de los 80 casos secuenciados 14 presentaban esta condición.

Al margen de los casos mencionados, el resto son de variantes minoritarias. Los dos médicos han recordado que, independientemente de la variante, el procedimiento a seguir debe ser el mismo: cuarentenas, tests y buscar contactos estrechos. También han señalado que mientras que la cepa británica sí se ha vinculado a una mayor transmisibilidad y gravedad, en el resto por el momento no se ha detectado ese comportamiento, por lo que es razonable pensar que "se acabarán extinguiendo" si la situación se mantiene, según Oliver.

De hecho, no se puede vaticinar si las variantes brasileña y sudafricana tendrán una tendencia de aumento e incluso sería posible que no hubiera mas casos. "No cabe esperar que sean unas variantes que vayan a barrer a las demás", ha dicho Oliver.

Estos 80 casos se han secuenciado en las últimas semanas de marzo y las primeras de abril. Oliver ha destacado que Baleares ha secuenciado más de 1.000 casos en toda la pandemia, un número relativamente superior al del resto de Comunidades.

DE MOMENTO NO SE NOTA UN AUMENTO DE CASOS TRAS SEMANA SANTA

Por otro lado, Arranz ha indicado que en Baleares por el momento no se nota un aumento de casos vinculables a la movilidad por la Semana Santa, si bien ha matizado que todavía hay que esperar. El último día festivo fue el lunes 5, pero es habitual que muchos padres se tomen libres los días siguientes por las vacaciones escolares, ha recordado. "Estamos todavía a mitad de Semana", ha añadido Arranz.

Si a finales de semana se mantiene esta situación se podrá "dar como pasado el efecto de la Semana Santa". De momento, la pandemia muestra cifras de estabilidad en la Comunidad, con una incidencia a 14 días de 59,7 casos por cada 100.000 habitantes (de 32,97 a siete días). Por Islas, la incidencia es de 56,8 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días en Mallorca; de 24,6 en Menorca; de 39,2 en Ibiza; y de 74,3 en Formentera -donde las variaciones suelen ser fuertes debido al menor tamaño de población-. Arranz ha destacado que hay diferencias notables en la incidencia por franjas de edad, de 100 casos por cada 100.000 habitantes en la de 16 a 29 años y 45 casos en la de mayores de 65.

NUEVOS CONTAGIOS EN LAS PITIUSAS

El Área de Salud de Ibiza y Formentera ha registrado seis nuevos positivos en las últimas horas y los casos activos han ascendido a a 114, 12 de ellos en Formentera.

Según ha informado el Área de Salud, en la última jornada no se han producido altas. Además, tampoco se han registrado cambios en la situación de la hospitalización con 16 personas ingresadas, 12 de ellos en planta y todos ya negativos. Otros cuatro pacientes permanecen en la UCI. En estos momentos, hay dos profesionales sanitarios en vigilancia activa, aunque ninguno es positivo por el momento.