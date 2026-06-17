El Debate del Estado de Formentera deja nuevas inversiones en movilidad, vivienda, litoral y servicios públicos

El espacio Formentera al día que se ha emitido en Más de Uno Ibiza y Formentera este 17 de junio ha analizado todo lo que aconteció y se anunció un día antes tras el primer Debate del Estado de la isla junto a lo aprobado en el pleno extraordinario que tuvo lugar apenas unas horas antes, las tres ofertas de trabajo ha publicado el Consell, las exposiciones, la presentación del último libro de Iolanda Bonet, las Festes de Sant Joan de El Pilar de la Mola y el evento Girapobles que ha puesto en marcha el Club Bàsquet Formentera

Mejoras en carreteras, movilidad, vivienda y servicios sociales

Con respecto, al primer Debate del Estado de Formentera que se celebró el martes 16 de junio, en él se anunciaron importantes mejoras en carreteras, movilidad, vivienda, servicios sociales y gestión del litoral detallándose también por parte del Consell nuevas inversiones del Govern balear, avances en infraestructuras clave y novedades en materia social y cultural.

Concretamente se ha confirmado que el Govern de Marga Prohens aportará 3 millones de euros para reformar la carretera de Cala Saona a partir del próximo invierno y al mismo tiempo que ya se han completado las obras de rehabilitación de la carretera La Savina–Can Rita, la remodelación de la calle Punta Prima y el cierre del vertedero ilegal y que, próximamente se actuará en la calle Joan Castelló y la Avenida 8 d’Agost de Sant Francesc.

Imagen del Pleno Extraordinario celebrado en Formentera este martes 16 de junio | Redacción

Por otro lado, en s’Estany des Peix, el 1 de julio entrará en funcionamiento el nuevo servicio de barqueo, con embarcación, teléfono y sistema de comunicaciones operativo mientras al mismo tiempo se avanza la ampliación a 310 puntos de amarre y la mejora de las rampas marítimas. Mientras, en materia de vivienda, el Consell ha confirmado que ha cedido suelo para más de 120 viviendas públicas; en el ámbito social que ya funciona el primer piso puente para mujeres víctimas de violencia machista y en el cultural que se ha incorporado al patrimonio público la donación de 56 obras de Cati Verdera, mientras continúa el desarrollo del futuro centro cultural de Sant Ferran.

Pleno extraordinario: cambios electorales, financiación social y gestión de residuos

Al mismo tiempo, apenas unas horas después, el Consell también celebró también un pleno extraordinario en el que se ha aprobó la propuesta para modificar la Ley electoral de los consells insulars, adaptándola a la singularidad institucional de Formentera, y que se enviará al Parlament balear para su posible debate y aprobación ya que se alinea con la reforma constitucional de 2026 que permitió a la isla tener senador propio.

El presidente insular, Óscar Portas, durante el pleno | Redacción

Además, se ha aprobado un reconocimiento extrajudicial de crédito de más de 3 millones de euros para regularizar 45 facturas de servicios esenciales destinados a menores no acompañados, gracias a una aportación extraordinaria del Govern balear, y se ha validado el programa de explotación de residuos 2026, garantizando la continuidad del servicio de transporte y tratamiento a través de la UTE GIREF.

Nuevo contrato para el control ambiental del vertedero de es Cap de Barbaria y tres ofertas de trabajo

Mientras, en otro ámbito de temas, el Consell ha abierto la licitación para el control ambiental del antiguo vertedero de es Cap de Barbaria, clausurado desde hace años, y por un contrato valorado en 55.000 euros hasta 2029 que incluye análisis de aguas, control de lixiviados, emisiones de gases, seguimiento topográfico y elaboración de informes técnicos, y para el que las empresas pueden presentar sus propuestas hasta el 24 de junio.

Al mismo tiempo, la máxima institución insular ha abierto un proceso de selección para tres plazas dentro del programa SOIB Jove: Qualificats y que están destinadas a un técnico/a en administración general, un administrativo/a de relaciones laborales y relaciones humanas y a un técnico/a auxiliar de deportes, estando abiertas las inscripciones hasta el 24 de junio de 2026.

Uno de las papeleras especiales para recoger colillas que ha puesto el Consell | Redacción

En materia medioambiental hay una magnífica noticia ya que, tras el éxito de la prueba piloto que permitió retirar más de 11.700 colillas solo en el mercado de Navidad, el Consell ha instalado 29 ceniceros selectivos en puntos de gran afluencia y ha iniciado una campaña de concienciación para recordar que una sola colilla puede contaminar decenas de litros de agua y que, además incluye su tratamiento por parte de la empresa Keenat, especializada en transformarlos en material reciclado para mobiliario urbano.

Agenda cultural y festiva

La agenda de este Formentera al día ha recordado el festival de fin de curso de la Escola de Música i Dansa que tendrá lugar este miércoles 17 de junio a las 18.00 horas en la Sala de Cultura de Sant Francesc; la presentación mañana a las 19.00 horas en el Espai Frumentària del Port de la Savina del libro Amalgama de Iolanda Bonet con presencia de poetas y músicos y el programa de las Festes de Sant Joan que se celebran desde el 20 al 29 de junio en el Pilar de la Mola y que contará con actividades destacadas como un taller de yoga, taller familiar, exposición de fotos, torrada y Festa Flower para este sábado; una venta solidaria, paella popular y Fira Artesanal para el domingo y por supuesto la nit de Sant Joan con misa, ball pagès, bunyols, hogueras y conciertos de Sur y Billy Flamingos. Y todo ello con servicio especial de autobuses el 20 y el 23 de junio.

Por otro lado, en el Far de la Mola se puede ver la exposición con 56 obras cedidas por Cati Verdera de artistas de distintas épocas relacionados con las Pitiusas, la de Sa Senieta, Entre redes y olas, con fotografías de Hélène Henry y la del Ajuntament Vell de Julie Aubrun, titulada Flores y salvajes.

Algunas de las obras que se pueden ver en el Far de la Mola y que han sido donadas por Cati Verdera | Redacción

Además, continúan los Mercados de Formentera 2026:

Sant Francesc: hasta el 31 de octubre de 10.00 a 14.00 horas y las noches en julio y agosto.

Es Pujols: hasta el 30 de septiembre de 19.00 a 24.00 horas.

Sant Ferran: jueves, viernes y sábados, de 20.00 a 24.00 horas.

La Mola: hasta el 11 de octubre, miércoles y domingos, de 16.00 a 22.00 horas..

Segunda Mano (Sant Francesc): todo el año, martes y sábado, de 11.00 a 14.00 horas.

La Savina: hasta el 30 de septiembre, de 10.00 a 01.00 horas.

Por último, se ha puesto en marcha el evento Girapobles desde el 22 al 26 de junio en todos lo pueblos de la isla gracias al Club Bàsquet Formentera y combinando deporte, convivencia y juegos 3x3 para niños y jóvenes. Las inscripciones de 610 999 619