David Fernández: "Si el Ministerio de Sanidad sigue sin tener interés por llegar a un acuerdo la huelga médica será indefinida en septiembre"

David Fernández, portavoz del sindicato SIMEBAL en las Pitiusas, ha pasado por los micrófonos de Onda Cero para explicar como están afrontando los médicos esta quinta semana de huelga a nivel nacional que solo en su primera jornada de paros ha dejado una decena de intervenciones quirúrgicas, 137 pruebas diagnósticas y 251 consultas de atención canceladas y para asegurar que si no se llega a un acuerdo en los próximos días con el Ministerio de Sanidad de Mónica García "los paros serán indefinidos desde septiembre".

No en vano, Fernández ha denunciado que a pesar de la multitudinaria manifestación de Madrid de hace unos días y a pesar de 28 jornadas de huelga que serán 32 este viernes, "el Ministerio sigue sin asumir su responsabilidad con la única intención de seguir con esta guerra de desgaste que solo gusca confrontar a la ciudadanía con los médicos y vender mensajes que no tienen nada que ver con las reivindicaciones reales".

En este sentido, el portavoz ha recordado que el texto impulsado por el Ministerio ya ha sido elevado al Consejo de Ministros, "lo que desplaza la responsabilidad directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez" y más teniendo en cuenta que, según sus palabras, "Simebal y resto de organizaciones médicas han presentado alegaciones claras con la exigencia para paralizar las movilizaciones de la creación de un estatuto propio para médicos y facultativos y de que todas las cuestiones laborales se negocien en mesas específicas".

De hecho, la reivindicación del estatuto propio es el eje del conflicto ya que según Fernández, "la profesión médica trabaja en condiciones singulares que no se reflejan en el marco laboral actual, con jornadas específicas, guardias, responsabilidad clínica, formación continuada, docencia e investigación y porque somos una minoría dentro del sistema y nuestras condiciones nunca llegan a buen puerto, lo que está favoreciendo la fuga de médicos a otros países o a la sanidad privada".

Incluso, Fernández ha advertido de que esta precaria situación es aún más grave en las Pitiusas "ya que a la problemática nacional se suman el alto coste de vida, la dificultad para acceder a vivienda y la presión asistencial, provocando que aquí, solo tengamos tiempo para atender pacientes dejando de lado otras labores como la investigación, la formación o la docencia".

Finalmente, sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo antes de septiembre, el portavoz se ha mostrado prudente "ya que aunque siempre soy optimista por naturaleza me sale una vena escéptica viendo cómo el Gobierno está centrado en otros problemas y no parece que la huelga médica esté entre sus prioridades".