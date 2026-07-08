Cultura

Damián Boluda: "La Banda Sinfónica Ciutat d'Eivissa puede actuar casi en cualquier lugar porque el límite está solo en nuestra imaginación"

El director de esta formación perteneciente al Patronato de Música de la ciudad de Ibiza ha pasado por Más de Uno Ibiza y Formentera para explicar los dos nuevos conciertos del ciclo Música als Barris que se celebrarán en distintos lugares de los barrios de Sa Capelleta y Es Pratet

Manu Gon

Illes Balears |

La Banda Sinfónica Ciutat d’Eivissa volverá a salir a la calle este fin de semana para protagonizar dos nuevos conciertos del ciclo Música als Barris, organizado por el Ayuntamiento de Eivissa, con el objetivo de acercar la cultura directamente a los vecinos y convertir las calles, parques y plazas de la ciudad en escenarios al aire libre.

En este sentido, el director de la formación, Damián Boluda, ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera, que la banda puede actuar prácticamente en cualquier sitio "porque el límite está únicamente en nuestra imaginación" y que por eso, estarán este viernes 10 de agosto a las 22.00 horas en el Parc Reina Sofia, coincidiendo con las fiestas de Sa Capelleta, y el domingo 12 de julio, a las 21.00 horas en la plaza de Es Pratet, coincidiendo también con las fiestas de esta barrio.

Además, las actuaciones tendrán este año un significado especialmente emotivo debido a la celebración del centenario de la Banda Sinfónica Ciutat d’Eivissa y en este sentido, el propio Boluda ha explicó que los conciertos servirán "para recordar la historia de una formación que ha acompañado durante generaciones a los vecinos de la ciudad y para recuperar parte de su patrimonio musical" y que el repertorio incluirá pasodobles, jotas y composiciones interpretadas durante décadas por la banda, además de obras de sus primeros directores y piezas populares como Suspiros de España o Granada.

No en vano, el director de la Banda está convencido de que estas actuaciones "permiten mantener vivo el vínculo entre la formación y la ciudadanía" y por ello también ha destacado la versatilidad de una agrupación "capaz de interpretar música clásica, composiciones contemporáneas, bandas sonoras, adaptaciones orquestales y repertorios tradicionales y festivos".

Y en este sentido, Damián Boluda ha reconocido también que tocar en la calle "supone afrontar condiciones diferentes a las de los conciertos en espacios cerrados" pero también ha puesto en valor "que precisamente esa cercanía con los vecinos y la posibilidad de que cualquier persona descubra la música mientras pasea forman parte del atractivo de Música als Barris ya que gracias a ella, se acerca la cultura a todos los públicos, se despiertan nuevas vocaciones musicales y se pueden transformar durante unas horas los barrios de la ciudad en espacios de encuentro y celebración".

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