Damián Boluda: "La Banda Sinfónica Ciutat d'Eivissa puede actuar casi en cualquier lugar porque el límite está solo en nuestra imaginación"

La Banda Sinfónica Ciutat d’Eivissa volverá a salir a la calle este fin de semana para protagonizar dos nuevos conciertos del ciclo Música als Barris, organizado por el Ayuntamiento de Eivissa, con el objetivo de acercar la cultura directamente a los vecinos y convertir las calles, parques y plazas de la ciudad en escenarios al aire libre.

En este sentido, el director de la formación, Damián Boluda, ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera, que la banda puede actuar prácticamente en cualquier sitio "porque el límite está únicamente en nuestra imaginación" y que por eso, estarán este viernes 10 de agosto a las 22.00 horas en el Parc Reina Sofia, coincidiendo con las fiestas de Sa Capelleta, y el domingo 12 de julio, a las 21.00 horas en la plaza de Es Pratet, coincidiendo también con las fiestas de esta barrio.

Además, las actuaciones tendrán este año un significado especialmente emotivo debido a la celebración del centenario de la Banda Sinfónica Ciutat d’Eivissa y en este sentido, el propio Boluda ha explicó que los conciertos servirán "para recordar la historia de una formación que ha acompañado durante generaciones a los vecinos de la ciudad y para recuperar parte de su patrimonio musical" y que el repertorio incluirá pasodobles, jotas y composiciones interpretadas durante décadas por la banda, además de obras de sus primeros directores y piezas populares como Suspiros de España o Granada.

No en vano, el director de la Banda está convencido de que estas actuaciones "permiten mantener vivo el vínculo entre la formación y la ciudadanía" y por ello también ha destacado la versatilidad de una agrupación "capaz de interpretar música clásica, composiciones contemporáneas, bandas sonoras, adaptaciones orquestales y repertorios tradicionales y festivos".

Y en este sentido, Damián Boluda ha reconocido también que tocar en la calle "supone afrontar condiciones diferentes a las de los conciertos en espacios cerrados" pero también ha puesto en valor "que precisamente esa cercanía con los vecinos y la posibilidad de que cualquier persona descubra la música mientras pasea forman parte del atractivo de Música als Barris ya que gracias a ella, se acerca la cultura a todos los públicos, se despiertan nuevas vocaciones musicales y se pueden transformar durante unas horas los barrios de la ciudad en espacios de encuentro y celebración".