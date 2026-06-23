Consuelo López: "Este convenio es un atraso porque permite quitar días libres y precariza más la situación de las camareras de piso"

La secretaria general de CCOO en las Pitiusas, Consuelo López, ha pasado por Más de Uno Ibiza y Formentera para analizar el bloqueo del convenio de camareras de piso, siendo muy clara a la hora de explicar por qué consideran que el acuerdo actual perjudica a las trabajadoras.

En este sentido, López ha criticado abiertamente que el convenio de hostelería permita regular el sexto día de trabajo, "lo que en la práctica puede suponer la pérdida de uno de los dos días libres semanales" y por ello lo ha catalogado directamente "como un atraso" y ha alertado de "que si el comité firma, la empresa puede imponer el sexto día, y donde no hay representación el trabajador queda vendido".

Por otro lado la secretaria general de CCOO en las Pitiusas también ha denunciado que "los estudios de cargas de trabajo, que debían estar finalizados en 2025, se hayan prorrogado hasta 2028" y en este sentido ha asegurado que "si das a la patronal otros tres años más para ponerlo en marcha está claro que no lo van a hacer".

Ibiza está por debajo de la media nacional en absentismo laboral

Con respecto a la polémica que hay sobre el absentismo laboral en las Pitiusas, Consuelo López ha rechazado el discurso de parte de la patronal asegurando que Baleares "no es una de las comunidades con más bajas médicas sino que en Ibiza incluso estamos por debajo de la media nacional" y en este sentido ha criticado "que los empresarios confunden absentismo con permisos legales", recordando que una boda, una defunción o un permiso retribuido no pueden considerarse como tal "sino que solo se puede considerar como absentismo no ir a trabajar sin motivo".

Por último, en la entrevista la dirigente sindical ha vinculado la precariedad laboral con el problema de la vivienda, "especialmente en sectores feminizados como camareras de piso, limpieza o ayuda a domicilio" y ha asegurado que eso también puede acabar generando bajas laborales... "¿Cómo no te vas a dar de baja si haces tu trabajo y el de otra persona y luego vuelves a dormir a una tienda de campaña?".

Y por ello, con respecto al problema de la vivienda López también ha lamentado y ha alertado de "que muchos trabajadores esenciales viven en asentamientos mientras sostienen la actividad turística y por eso si echáramos de la isla a toda la gente que no tiene vivienda, nos quedamos sin quien atiende los hoteles, a nuestros mayores y a muchos servicios".