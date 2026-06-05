Clara Cano ha recordado que recientemente se ha presentado la estrategia de sostenibilidad del club de producto Ibiza Luxury Destination

Fomento del Turismo impulsa una hoja de ruta sostenible para el sector turístico de Ibiza hasta 2030

La directora de proyectos de sostenibilidad de Fomento del Turismo, Clara Cano, ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera las acciones que la entidad desarrolla para fomentar un turismo más responsable y comprometido con el entorno.

Fomento del Turismo de Ibiza continúa reforzando su compromiso con la sostenibilidad mediante una estrategia que busca implicar activamente a las empresas turísticas de la isla en la adopción de prácticas responsables. Así lo ha explicado la directora de proyectos de sostenibilidad de la entidad, Clara Cano, durante una entrevista en el programa Más de Uno Ibiza y Formentera, donde destacó que la sostenibilidad debe traducirse en “hechos concretos y acciones reales”.

Cano recordó que recientemente se ha presentado la estrategia de sostenibilidad del club de producto Ibiza Luxury Destination, un documento que establece una hoja de ruta hasta 2030 para que las empresas asociadas integren criterios medioambientales, sociales y de gobernanza en su actividad diaria. Según explicó, el objetivo es que el sector turístico avance hacia un modelo cada vez más respetuoso con el entorno y capaz de generar un impacto positivo tanto para residentes como para visitantes.

La responsable de sostenibilidad señaló que Fomento del Turismo quiere actuar como impulsor y motor del cambio, ayudando a las empresas que todavía están iniciando este camino e inspirándose en aquellas que ya desarrollan iniciativas destacadas. En este sentido, destacó que la entidad ha calculado por primera vez su propia huella de carbono en todos sus alcances, una medida que demuestra su voluntad de liderar con el ejemplo. “La sostenibilidad no pueden ser solo palabras, tiene que basarse en la medición, el control y la transparencia”, afirmó.

Durante la entrevista, Clara Cano también subrayó que la conciencia ambiental en el ámbito empresarial es cada vez mayor y que los propios turistas demandan establecimientos comprometidos con la protección del entorno. “El visitante quiere sentirse parte de algo positivo durante su estancia y valora que las empresas trabajen por el territorio y por la comunidad local”, señaló. Asimismo, destacó la colaboración que Fomento mantiene con las instituciones públicas y aprovechó la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente para animar a todas las empresas, sean o no asociadas, a seguir avanzando en la protección de un entorno natural que constituye uno de los principales valores de Ibiza.