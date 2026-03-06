Carolina Escandell: “La igualdad aún es muy frágil y es muy fácil dar un paso atrás”

La consellera de Bienestar Social del Consell de Ibiza, Carolina Escandell, ha defendido durante una entrevista en el programa especial de Más de Uno Ibiza y Formentera dedicado al 8M que hay que seguir reivindicando este día "porque a pesar de los avances logrados en las últimas décadas, la igualdad real entre hombres y mujeres todavía no se ha alcanzado".

Concretamente, Escandell ha señalado que aún persisten desigualdades importantes "como la brecha salarial, las dificultades de acceso de las mujeres a puestos directivos o la carga desigual en el cuidado de los hijos y del hogar" y que demuestran que "aunque se han dado pasos importantes, todavía queda camino por recorrer para lograr una sociedad plenamente igualitaria".

Al mismo tiempo, la consellera ha advertido de que los avances conseguidos "no son irreversibles ya que la igualdad es un equilibrio frágil que puede retroceder si no se sigue trabajando activamente para consolidarla" y por eso ha mostrado su preocupación "por algunos modelos de relación que se difunden a través de redes sociales y determinadas plataformas digitales y que pueden transmitir visiones distorsionadas sobre el papel de la mujer en la sociedad".

Además, Escandell ha subrayado que uno de los ámbitos donde todavía se observan mayores desigualdades es el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad y dirección, "especialmente en los niveles más altos de empresas e instituciones, donde su presencia sigue siendo minoritaria" y ha insistido en que la lucha por la igualdad "no debe entenderse como un enfrentamiento entre hombres y mujeres, sino como una cuestión de justicia social que busca garantizar los mismos derechos y oportunidades para todas las personas".

Por último, en cuanto a las actividades organizadas en Ibiza con motivo del 8 de marzo, también ha destacado "la coordinación existente entre el Consell y los diferentes ayuntamientos de la isla para ofrecer un programa amplio y complementario de actos culturales, educativos y deportivos", destacando especialmente la carrera y caminata por la igualdad, que se ha consolidado como una de las actividades más participativas de la jornada y que por primera vez un equipo de fútbol femenino de Ibiza participará en un acto simbólico para visibilizar el papel de la mujer en el deporte.