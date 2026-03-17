Carmen Rodriguez: “Queremos que vengan a conocernos, a disfrutar de nuestro entorno y a pasar un buen día”

Sant Joan de Labritja celebra la sexta edición de la Fira de la Sepia con récord de participación y apuesta por el producto local

La localidad ibicenca de Sant Joan de Labritja acogerá el próximo sábado 21 de marzo la sexta edición de la Fira de la Sepia, un evento gastronómico que sigue consolidándose como una de las citas destacadas del calendario previo a la temporada turística. Así lo ha anunciado Carmen Rodríguez, representante del Ayuntamiento, en una entrevista radiofónica, donde ha subrayado el crecimiento y la buena acogida de esta iniciativa.

Según ha explicado, “es un orgullo poder organizar por sexto año consecutivo esta feria, donde promocionamos un producto propio de nuestra isla como es la sepia”. En esta edición, además, se ha registrado una participación superior a la de años anteriores, reflejo del interés creciente tanto de profesionales como de aficionados.

La feria ofrecerá una amplia variedad gastronómica con la sepia como protagonista. Desde recetas tradicionales como la sepia a la brasa hasta propuestas más innovadoras como baos, sushi o fideuá negra, los asistentes podrán disfrutar de una experiencia culinaria diversa. “Tenemos un poquito de todo para todos los gustos”, ha destacado Rodríguez.

El evento comenzará a las 12:00 horas en la plaza del municipio, con inauguración oficial a las 13:00 mediante baile payés. A partir de las 13:30, se abrirá la degustación de platos, acompañada de música en directo durante toda la jornada y actividades dirigidas también al público infantil.

Uno de los aspectos más relevantes de la Fira es su carácter abierto. “Puede participar absolutamente todo el mundo, desde grupos de amigos hasta restaurantes”, ha explicado la representante municipal, quien ha detallado que la organización facilita material básico a los inscritos, fomentando así la participación popular.

La iniciativa cuenta con el respaldo de entidades como la cofradía de pescadores, lo que refuerza su objetivo principal: “enseñar al mundo nuestro producto y cuidarlo”, ha afirmado Rodríguez. Además, la feria forma parte de una estrategia más amplia para desestacionalizar el turismo, adelantando la actividad antes del inicio fuerte de la temporada.

En este sentido, el municipio complementa su oferta con otras citas gastronómicas a lo largo del año, como la feria del “peix payés” en noviembre o la de la matanza en diciembre, contribuyendo a dinamizar la actividad fuera de los meses estivales.

Desde el Ayuntamiento animan tanto a residentes como a visitantes a acudir al evento. “Queremos que vengan a conocernos, a disfrutar de nuestro entorno y a pasar un buen día”, ha concluido Rodríguez.