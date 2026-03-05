Carmen Ferrer: “Trabajamos para demostrar que la calidad de la experiencia compensa el mayor coste de viajar a Santa Eulària"

El municipio de Santa Eulària des Riu vuelve a estar presente en la feria turística ITB de Berlín aprovechando que es una de las citas más importantes del sector a nivel internacional, y allí su alcaldesa, Carmen Ferrer, ha defendido en Onda Cero el modelo turístico del municipio, centrado en el turismo familiar y en una oferta que combina naturaleza, cultura, deporte y gastronomía.

En este sentido, Ferrer ha recordado que Santa Eulària "lleva décadas posicionándose como un destino especialmente atractivo para familias" y que por ello está promocionando herramientas como el Family Pass, "un pase digital que ofrece descuentos y ventajas en distintos recursos turísticos para quienes viajan con niños" o cómo la web turística municipal "incorpora itinerarios de tres, cinco y siete días con propuestas adaptadas a diferentes edades y tipos de visitantes".

El objetivo es facilitar que los turistas planifiquen su estancia con antelación y puedan descubrir toda la oferta del municipio, desde rutas de senderismo y cicloturismo hasta actividades culturales o eventos deportivos ya que como ha asegurado Ferrer, "cuando una familia se siente a gusto en un destino, suele repetir y eso genera fidelidad hacia el lugar".

Además, la apuesta por el turismo familiar también busca contribuir a la desestacionalización como demuestra que muchas de las actividades culturales, deportivas y gastronómicas del municipio "están pensadas para atraer visitantes fuera de los meses centrales de verano como por ejemplo la maratón de Santa Eulària, con carreras infantiles incluidas, o el Festival Barruguet de teatro familiar".

Por último, en cuanto al mercado alemán, Carmen Ferrer ha destacado su importancia para Ibiza y para Santa Eulària "ya que se trata de un visitante que suele permanecer más días en el destino y que valora especialmente aspectos como la naturaleza, el respeto al entorno y la oferta cultural" y que por ello, el municipio "continúa trabajando para mejorar su posicionamiento y demostrar que la calidad de la experiencia compensa el mayor coste de viajar a la isla".