Carmen Domínguez: “La procesión del Santo Entierro de Ibiza tendrá su recorrido habitual pese a las obras en Dalt Vila”

La Semana Santa de la ciudad de Ibiza ya está en marcha y tras días de incertidumbre por las obras que se están realizando en las calles de Dalt Vila, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Vila, Carmen Domínguez, ha confirmado en Onda Cero que la procesión del Santo Entierro del Viernes Santo "podrá celebrarse prácticamente con normalidad".

Algo que ha sido posible tras días de negociaciones y reuniones entre el consistorio, el obispado de Ibiza y las cofradías de la ciudad, como la última que se mantuvo este mismo lunes 23 de marzo a las nueve de la noche. De hecho, la propia Domínguez ha confirmado que "no ha sido fácil" y que todos los involucrados "han sufrido", pero también ha confirmado la buena noticia "gracias a la implicación de todas las partes, especialmente de las cofradías y de las empresas constructoras, que detendrán los trabajos durante Jueves y Viernes Santo para facilitar el paso de las imágenes".

De este modo, el itinerario del Viernes Santo durante la procesión más numerosa y esperada de la isla, se mantiene prácticamente intacto. La subida de los pasos hasta la Catedral se realizará con normalidad y la procesión del Santo Entierro recorrerá los mismos puntos que cada año con la única excepción de que el tramo comprendido entre la iglesia de Santo Domingo, conocida como Es Convent, y la plaza de Vila "será el único que no estará abierto al público por razones de seguridad".

Salida de la reunión entre el Ayuntamiento de Ibiza, el Obispo Vicent Ribas y las cofradías para informar de la situación del Viernes Santo | Redacción

En este sentido, el resto del recorrido sí estará abierto a los asistentes lo que permitirá a los asistentes, según Domínguez, "disfrutar de momentos tan característicos como el paso por el Patio de Armas o la bajada por el Rastrillo, dos de los puntos más fotografiados y espectaculares de la procesión junto a las maniobras de los costaleros al atravesar los arcos del Portal de ses Taules, donde deben agacharse para poder avanzar".

Por todo ello, la concejala de Cultura de Vila, ha puesto en valor el trabajo previo que hay detrás de estas celebraciones, "con meses de preparación para adaptar recorridos, retirar obstáculos y garantizar la seguridad en un esfuerzo conjunto que también ha permitido mejorar la accesibilidad, con espacios habilitados para personas mayores o con movilidad reducida en el Paseo Vara de Rey".

Y es que según Domínguez, la Semana Santa ibicenca, además de por su valor religioso, "ya se ha consolidado como un atractivo cultural y turístico gracias a su singular trazado, desde la Chasta el centro de la ciudad, y a la calidad artística de sus imágenes y al trabajo que hacen año tras año las distintas cofradías por seguir mejorando".