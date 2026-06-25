Carmen Domínguez: "Es básico que todos sepamos de dónde venimos y conozcamos nuestras costumbres, tradiciones y raíces"

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Ibiza, Carmen Domínguez, ha presentado en Más de Uno Ibiza y Formentera la primera edición de la feria Arrels, una nueva iniciativa dedicada a recuperar y poner en valor las tradiciones, la memoria y la cultura popular de la isla que se celebrará este sábado 27 y domingo 28 en el entorno deel recién inaugurado espacio polivalente de sa Peixateria, en el barrio de la Marina.

Domínguez ha asegurado que la iniciativa parte de la idea "de que es básico de que todos conozcamos de dónde venimos, nuestras costumbres, nuestras tradiciones y nuestras raíces" y por ello ha dejado claro que esta primera edición nace con vocación de continuidad porque "si todo va bien será la primera de muchas más".

Concretamente, la concejala ha destacado que durante los dos días los asistentes podrán disfrutar de una programación que busca tocar todos los elementos de la cultura tradicional con baile, cantada, música, talleres de hierbas ibicencas, juegos tradicionales para los más pequeños, exhibiciones de ca eivissenc y actividades como los talleres de fanalets, unos antiguos farolillos elaborados con sandías que, según ha recordado, "es una cosa muy nuestra que casi se nos está escapando de las manos y que tenemos que recuperar antes de que acabe desapareciendo con el paso del tiempo".

En este sentido, la responsable de Cultura ha explicado que Arrels también quiere convertirse "en un escaparate para los visitantes que ya empiezan a llegar a la isla durante el verano descubran en un ratito todo lo que es nuestro patrimonio cultural", poniendo como ejemplo la exhibición de tir amb bassetja, "un deporte ancestral en el que todavía participan vecinas de más de 90 años que siguen demostrando su habilidad" y la programación que se alargará desde las 11.00 horas hasta bien entrada la noche "con actuaciones como Aires Formenterencs el sábado o Imaràntia el domingo ayudando también a dinamizar un barrio como el de la Marina que merece ser descubierto, disfrutado y consumido".

Y dentro de esto último, Carmen Domínguez ha defendido que la recuperación de sa Peixateria como espacio cultural "será clave para mantener vivo este entorno histórico de la ciudad" y por ello ya ha avanzado que desde el área de Cultura "ya se preparan nuevos conciertos y actividades durante el mes de julio porque el objetivo es que los vecinos conozcan y utilicen este nuevo centro durante todo el año".