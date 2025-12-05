Bárbara Hermosilla: “El sistema nos obliga a los autónomos a pagar incluso cuando no ingresamos”

Bárbara Hermosilla, actriz, empresaria, profesora y una de las portavoces de la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos en Ibiza. ha denunciado en Más de Uno Ibiza y Formentera que el actual sistema de cotización "asfixia" al colectivo y que "obliga a muchos profesionales a trabajar sin descanso para poder afrontar cuotas y obligaciones fiscales" y que por ello, la reciente movilización del 30 de noviembre, convocada en 21 ciudades y ampliada después a casi 30, "ha sido solo el inicio de una marea que ya será imparable".
Hermosilla explicó que el movimiento comenzó hace dos meses, cuando se difundió la posible subida de cuotas a partir de 2026, lo que generó un efecto llamada entre miles de profesionales y es que ha insistido en que las cuotas mínimas —alrededor de 200 euros mensuales— resultan inasumibles para quienes atraviesan meses de baja facturación. "Hay autónomos que ingresan mil euros y pagan 200 de cuota cuando no llegan ni al salario mínimo, cuando además en otros países europeos no imponen pagos en meses sin actividad ayudando a emprender".
Durante la entrevista, la portavoz de la plataforma también alertó de la falta de protección social del colectivo asegurando que no tienen baja y que "muchos autónomos solo se ponen enfermos en vacaciones" y por eso también ha reclamado "un sistema más flexible para quienes no pueden permitirse parar su actividad".
Por último, Hermosilla ha dejado claro que el movimiento es "independiente de ideologías" y que se ha ampliado tras la movilización del 30N "gracias a la identificación social con un colectivo muy amplio, porque todo el mundo tiene un amigo autónomo, y porque a poco se está rompiendo con todo el desconocimiento que había y con el miedo a hablar que había".
La Plataforma por la Dignidad de los Autónomos en Ibiza trabaja ahora a nivel nacional en actualizar su página web (www.autonomos30n.es) para centralizar información y recoger propuestas ciudadanas, "con el objetivo de consolidar el movimiento y mantener la presión para que sus reivindicaciones se transformen en medidas concretas".