Bárbara Hermosilla: “El sistema nos obliga a los autónomos a pagar incluso cuando no ingresamos”

Bárbara Hermosilla, actriz, empresaria, profesora y una de las portavoces de la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos en Ibiza. ha denunciado en Más de Uno Ibiza y Formentera que el actual sistema de cotización "asfixia" al colectivo y que "obliga a muchos profesionales a trabajar sin descanso para poder afrontar cuotas y obligaciones fiscales" y que por ello, la reciente movilización del 30 de noviembre, convocada en 21 ciudades y ampliada después a casi 30, "ha sido solo el inicio de una marea que ya será imparable".

La concentración de los autónomos del 30N fue todo un éxito | Bea Bermejo

Hermosilla explicó que el movimiento comenzó hace dos meses, cuando se difundió la posible subida de cuotas a partir de 2026, lo que generó un efecto llamada entre miles de profesionales y es que ha insistido en que las cuotas mínimas —alrededor de 200 euros mensuales— resultan inasumibles para quienes atraviesan meses de baja facturación. "Hay autónomos que ingresan mil euros y pagan 200 de cuota cuando no llegan ni al salario mínimo, cuando además en otros países europeos no imponen pagos en meses sin actividad ayudando a emprender".

Durante la entrevista, la portavoz de la plataforma también alertó de la falta de protección social del colectivo asegurando que no tienen baja y que "muchos autónomos solo se ponen enfermos en vacaciones" y por eso también ha reclamado "un sistema más flexible para quienes no pueden permitirse parar su actividad".

Por último, Hermosilla ha dejado claro que el movimiento es "independiente de ideologías" y que se ha ampliado tras la movilización del 30N "gracias a la identificación social con un colectivo muy amplio, porque todo el mundo tiene un amigo autónomo, y porque a poco se está rompiendo con todo el desconocimiento que había y con el miedo a hablar que había".

La Plataforma por la Dignidad de los Autónomos en Ibiza trabaja ahora a nivel nacional en actualizar su página web (www.autonomos30n.es) para centralizar información y recoger propuestas ciudadanas, "con el objetivo de consolidar el movimiento y mantener la presión para que sus reivindicaciones se transformen en medidas concretas".