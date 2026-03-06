Artal Mayans: “El turista alemán es clave porque llena Formentera al principio y al final de temporada”

Formentera ha defendido en la feria ITB de Berlín su espacio propio dentro de la promoción turística de Baleares y es que, precisamente, desde la ciudad alemana, su conseller de Turismo, Artal Mayans, ha subrayado para Onda Cero que el mercado alemán, aunque no sea el mayor en volumen total, "tiene un valor estratégico para la isla por su peso en los meses de temporada baja".

No en vano, Mayans ha recordado que el visitante alemán "lleva décadas formando parte de la historia turística de Formentera" y que, en muchos casos, "ya son terceras o incluso cuartas generaciones las que siguen regresando a la isla" por lo que se trata de un perfil "especialmente valioso" porque viaja en abril, mayo, junio y también a finales de septiembre y octubre, "justo cuando más interesa mantener abiertos comercios, restaurantes y alojamientos".

Además, este turismo ayuda a alargar la temporada y a dar más estabilidad a la economía local "ya que no solo permite rentabilizar mejor los negocios, sino también ofrecer más meses de trabajo y mayor seguridad a los empleados" y es que, precisamente, para Mayans uno de los grandes retos de Formentera "es lograr que la actividad turística no se concentre únicamente en julio y agosto".

Por otro lado, el conseller también ha defendido la necesidad de seguir trabajando de forma coordinada con Ibiza "para atraer visitantes europeos, especialmente alemanes, británicos, italianos y franceses" ya que a su juicio, "ambas islas comparten una estrategia común y deben aprovechar su cercanía para reforzar mercados que ya conocen el destino y valoran su oferta de naturaleza, tranquilidad y autenticidad".

Con respecto a la incertidumbre internacional derivada del conflicto en Oriente Próximo, aunque Mayans ha admitido que este tipo de crisis puede hacer que parte del turismo se desvíe hacia destinos más seguros como Baleares, también ha evitado hablar de "alegría" decantándose por un optimismo prudente "ya que cualquier inestabilidad puede traer oportunidades, pero también riesgos, como el encarecimiento del transporte o una caída general del poder adquisitivo de los viajeros".