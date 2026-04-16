Antoni Ginard: “El puerto de Ibiza sigue en marcha, independientemente de cuando se apruebe su Plan Especial"

El director de la Autoridad Portuaria de Baleares, Antoni Ginard, ha detallado en Onda Cero cómo está la situación del Puerto de Ibiza después de que este miércoles 15 de abril, durante la presentación de Alberto del Pinto Rivera como nuevo delegado de la APB en Eivissa y La Savina, denunciarán que el retraso en la aprobación del Plan Especial del puerto de Ibiza mantiene paralizadas inversiones superiores a 100 millones de euros.

Concretamente, Ginard ha señalado que la demora del Plan Especial "afecta directamente al traslado del tráfico Ibiza–Formentera desde el muelle de Ribera a la zona norte del puerto, así como al cambio de ubicación del varadero y de la cofradía de pescadores ya que no pueden ejecutarse hasta que el documento quede aprobado", aunque también ha defendido que el proceso, "aunque largo, ha permitido enriquecer la planificación con aportaciones de navieras, consignatarios y del Ayuntamiento, dado que el plan tendrá una vigencia de 30 o 40 años".

Imagen del puerto de Ibiza | Redacción

Por ello, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad recordando que el puerto "continúa operando y ejecutando mejoras no vinculadas al Plan Especial" y en este sentido ha destacado que solo el año pasado "se invirtieron más de cinco millones de euros en alumbrado, defensas de muelles y en la finalización del paseo de Ribera de Poniente" y que para este 2026 "está prevista otra batería de actuaciones por valor de 10 millones de euros en rampas de mercancías, seguridad, redes de agua y suministro y que entre 2027 y 2030 se acometerá una inversión estratégica de 30 millones para electrificar los atraques y permitir que ferris y cruceros se conecten a tierra, reduciendo emisiones".

Futura concesión para el Club Náutico

Por otro lado, sobre la futura concesión del antiguo Club Náutico, Ginard ha explicado que el modelo "priorizará el deporte y el amarre social, siguiendo la línea implantada recientemente en el puerto de Maó" y que por ello, "la instalación combinará amarres de pequeña eslora con un fuerte componente deportivo, especialmente en vela y piragüismo, por lo que el concurso valorará de forma determinante el plan deportivo del licitador, buscando un operador especializado que garantice actividad formativa, deporte base y un uso social equilibrado".

Un modelo que, el director de la APB ha asegurado que "permitirá compatibilizar actividad económica, deporte, ciudadanía y protección del entorno" y ha recordado que ya ha demostrado su eficacia en Menorca.