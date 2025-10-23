Andrés Glorioso: “Las reivindicaciones de los socorristas no solo buscan justicia laboral, sino también mejorar el servicio público”

Andrés Glorioso, socorrista y portavoz de la Unión de Socorristas de Baleares, ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera que el colectivo lleva años denunciando la precariedad del sector sin que se haya producido un cambio real y que tras varios intentos de diálogo con las administraciones locales, finalmente los socorristas han iniciado una huelga indefinida los fines de semana para exigir que el Govern balear asuma su responsabilidad.

Concretamente, entre sus principales demandas se encuentran la mejora salarial, el acceso a viviendas asequibles y una regulación que reconozca la importancia de su trabajo porque, según Glorioso “el 95% de los compañeros tiene que compartir piso debido a que los sueldos de poco más de 1.400 euros, no alcanzan para cubrir los alquileres, que en muchos casos superan los 900 euros” y porque el empleo “es estacional sin que nadie nos garantiza un trabajo digno durante los seis meses de invierno”.

Un momento de la concentración de los socorristas en Vara de Rey | Redacción

Sin embargo, y a pesar de que ha asegurado que el colectivo mantiene la esperanza “porque no nos queda más camino que ser optimistas”, también ha asegurado que tras las concentraciones de Vara de Rey y la próxima ante la sede del Consell Insular, si no se atienden sus demandas antes del fin de la temporada, las movilizaciones continuarán el próximo año. “Sería muy torpe pensar que nos van a desgastar, porque nos van a encontrar más fuertes en abril y es que tenemos muy claro que nuestras reivindicaciones no solo buscan justicia laboral, sino también mejorar el servicio público para que esté acorde con la realidad de las islas y para que garantice calidad para el turismo y para los ciudadanos locales”.