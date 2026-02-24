Andrea Toro: "Muchos han descubierto la parte humana y emocional de atender una emergencia preparándose para actuar con seguridad, empatía y coordinación"

Del 2 al 17 de marzo se celebra en el Palau de Congressos de Ibiza la séptima edición del Foro Nacional de Emergencias y Problemáticas Sociales que organiza Emergency Staff junto al Consell de Ibiza con el objetivo de seguir consolidándose como uno de los encuentros de referencia en España para profesionales de la intervención en crisis como sanitarios, policías, bomberos, educadores, psicólogos y especialistas de distintos ámbitos.

En este sentido, Andrea Toro, responsable de comunicación y desarrollo de comercio de Emergency Staff, ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera que este foro es ya "un sueño que año tras año se va potenciando" y que responde "al propósito de la empresa de fortalecer la seguridad y el bienestar social mediante la actualización y coordinación de quienes actúan en primera línea en un contexto donde emergencias y problemáticas sociales se entrelazan".

Un momento de las clases prácticas | Redacción

No en vano, según Toro, el foro "pone el foco en adicciones, intoxicaciones, sumisión química, violencia de género y respuesta ante accidentes críticos" con una metodología que es seña de identidad y que se basa "en entrenar como se trabaja con simulaciones hiperrealistas con actores, escenarios controlados y carga emocional diseñada para mejorar la toma de decisiones bajo presión".

Gracias a ello, tras siete ediciones, "el foro ya ha generado cambios reales en la forma de trabajar de muchos profesionales que han logrado ver la parte humana y emocional de lo que significa atender una emergencia gracias a nuestra idea de unir técnica y humanidad para preparar a los equipos para actuar con seguridad, empatía y coordinación ante situaciones críticas".

Por último, la representante de Emergency Staff ha detallado que este año se impartirán tres formaciones especializadas: una sobre protección al paciente y sumisión química —avalada por primera vez por el Ministerio de Sanidad y la FEMP—, otra sobre control de personas agitadas o agresivas en áreas hostiles, y una tercera sobre intervención multidisciplinar en accidentes, con prácticas diurnas y nocturnas y que el programa concluirá el 17 de marzo con una ponencia magistral en el Centro Cultural de Jesús a cargo de la reconocida experta en inteligencia emocional y resiliencia, Elsa Punset, que ofrecerá claves para "vivir en estos tiempos extraordinarios".