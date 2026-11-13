Ana Serapio: «La diabetes genera mucho desgaste y muchas personas viven la enfermedad en soledad»

La psicóloga y educadora terapéutica en diabetes ha sido entrevistada en el programa Más de Uno Ibiza y Formentera, de Onda Cero, con motivo del Día Mundial de la Diabetes, que se celebra el 14 de noviembre. Durante la conversación ha destacado la importancia de la detección precoz, el apoyo psicológico y los avances científicos para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

La psicóloga, psicoterapeuta y educadora terapéutica en diabetes Ana Serapio ha analizado los principales retos de esta enfermedad durante una entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera, de Onda Cero, en la que ha compartido tanto sus conocimientos profesionales como su experiencia personal tras 29 años conviviendo con diabetes tipo 1.

Serapio, licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid y especializada en educación terapéutica, ha explicado que la diabetes es una enfermedad metabólica relacionada con la producción o utilización de la insulina. Ha diferenciado entre la diabetes tipo 1, de origen autoinmune, y la diabetes tipo 2, que representa aproximadamente entre el 90 y el 95 % de los casos.

Uno de los aspectos que más ha destacado es la dificultad para detectar la enfermedad, especialmente en el caso de la diabetes tipo 2, que puede desarrollarse durante años sin síntomas evidentes.

«Es la enfermedad silenciosa. Una persona puede no saber que tiene la enfermedad», ha advertido, insistiendo en la necesidad de fomentar la prevención y las revisiones médicas.

El desgaste emocional de convivir con la diabetes

Más allá de sus consecuencias físicas, Ana Serapio ha querido poner el foco en el impacto psicológico y emocional que supone vivir con diabetes.

Según ha explicado, diferentes estudios apuntan a que una persona con esta enfermedad puede llegar a tomar entre 180 y 200 decisiones adicionales cada día relacionadas con su tratamiento, alimentación, actividad física y control de la glucosa.

«La diabetes genera mucho desgaste», ha señalado, recordando que los niveles de azúcar en sangre no dependen exclusivamente de lo que se come, sino también de factores como el estrés, las emociones y las circunstancias personales.

En este sentido, ha defendido la necesidad de eliminar los prejuicios que todavía rodean a la enfermedad, especialmente aquellos que responsabilizan directamente al paciente de haberla desarrollado.

«Hay personas que se cuidan y tienen diabetes tipo 2», ha explicado, recordando que también intervienen factores hereditarios y que culpabilizar a los afectados puede incrementar su malestar emocional.

La especialista también ha rechazado la idea de que necesitar insulina represente un fracaso en el tratamiento. Ha insistido en que la utilización de insulina no debe interpretarse como un castigo ni como consecuencia de haber hecho las cosas mal, sino como una necesidad del organismo.

De su diagnóstico a la creación de una asociación en Ibiza

Durante la entrevista, Serapio ha recordado su propia experiencia cuando recibió el diagnóstico de diabetes tipo 1, siendo todavía adolescente.

«Yo me sentí muy sola, sentí muy poca ayuda. Entonces yo no quería que pasara eso», ha confesado al explicar las razones que la llevaron a implicarse profesionalmente en el acompañamiento de otras personas afectadas.

Su llegada a Ibiza supuso el inicio de una etapa especialmente importante. Ante la ausencia de recursos asociativos específicos, decidió impulsar la creación de ADI Pitiusas, una iniciativa que comenzó con pequeños encuentros, excursiones y actividades destinadas a reunir a personas con diabetes y a sus familias.

Aquella experiencia permitió crear espacios de apoyo mutuo y comprensión, además de favorecer posteriormente la colaboración con profesionales sanitarios.

Serapio ha defendido que las asociaciones desempeñan un papel fundamental para combatir el aislamiento, especialmente entre los niños, adolescentes y familias que afrontan un diagnóstico reciente.

Su trayectoria profesional también la llevó a colaborar con empresas del sector sanitario y a participar como ponente en actividades formativas de ámbito nacional, donde puso especial atención en la comunicación entre médicos y pacientes.

Para la psicóloga, la empatía de los profesionales sanitarios resulta esencial, ya que una persona con diabetes puede atravesar periodos de mayor dificultad y necesita comprensión en lugar de sentirse juzgada.

La detección precoz abre nuevas esperanzas

Otro de los asuntos centrales de la entrevista ha sido el avance de la investigación científica y las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías.

Serapio ha recordado que, durante las últimas décadas, los tratamientos han experimentado una evolución extraordinaria, especialmente gracias a las bombas de insulina y los sistemas tecnológicos que permiten mejorar el control de la glucosa.

Sin embargo, considera que uno de los avances más prometedores se encuentra actualmente en la detección precoz de la diabetes tipo 1 mediante la identificación de determinados anticuerpos, que pueden revelar el desarrollo de la enfermedad antes de que aparezcan los síntomas.

Esta posibilidad permitiría preparar a las familias y reducir el impacto de diagnósticos que, en ocasiones, se producen cuando los pacientes necesitan atención hospitalaria urgente.

La especialista ha destacado igualmente el trabajo de entidades como la Fundación DiabetesCERO, dedicada a impulsar la investigación, y el interés creciente por extender los programas de cribado a familiares de personas con diabetes.

En relación con la posibilidad de encontrar una cura, Serapio se ha mostrado esperanzada, aunque ha reconocido que todavía queda mucho camino por recorrer.

«Yo nunca había oído esa palabra, la palabra cura, y este año se escuchó», ha explicado al recordar su participación en el Diabetes Experience Day, un encuentro especializado en esta enfermedad.

No obstante, ha subrayado que todavía es necesaria más investigación, más información y un mayor conocimiento de los mecanismos que desencadenan la diabetes.

Actividades de sensibilización y lucha contra los mitos

Con motivo del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora el 14 de noviembre, Ana Serapio ha anunciado su participación en una actividad prevista para el martes 17 de noviembre, organizada en colaboración con la asociación Creix.

La iniciativa contempla una caminata saludable de aproximadamente una hora y una charla divulgativa para acercar información sobre la diabetes a las personas interesadas.

Durante la conversación también ha insistido en la importancia de combatir los numerosos mitos que todavía existen sobre la alimentación y las limitaciones de las personas con esta enfermedad.

Ha defendido que, con la formación adecuada y un tratamiento adaptado, las personas con diabetes pueden desarrollar una vida activa, aunque ello exija un esfuerzo constante de autocuidado.

«Las personas, los niños con diabetes y las familias son superhéroes», ha afirmado, destacando su capacidad de adaptación y resiliencia.

La entrevista ha concluido con una reflexión sobre la necesidad de hablar abiertamente de la diabetes, normalizar la enfermedad y reforzar el acompañamiento emocional, especialmente entre quienes acaban de recibir un diagnóstico.

Un mensaje que Ana Serapio ha resumido a lo largo de la conversación con una idea fundamental: la información, la prevención y el apoyo psicológico son tan importantes como los avances médicos para mejorar la vida de las personas con diabetes.