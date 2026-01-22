Alejandro Sancho: “Ibiza tiene que llegar en el futuro a una temporada de ocho o nueve meses”

El presidente de Fomento del Turismo de la isla de Ibiza, Alejandro Sancho, ha pasado por los micrófonos de Onda Cero para explicar la apuesta de la isla por una estrategia turística 2centrada en la calidad, la sostenibilidad y la diversificación de productos"

Para conseguirlo, han mantenido intensa agenda de reuniones en el stand del Recinto Ferial de Ifema con la intención de promocionar los distintos productos turísticos que ofrece Ibiza entre touroperadores, agentes de viajes y profesionales del sector "en un momento clave del calendario". Y es que aunque ha señalado que la ITB de Berlín ofrece datos más consolidados de cara al verano "Fitur permite tomar el pulso al inicio de la temporada, especialmente para un turismo nacional para el que somos uno de sus grandes activos por su proximidad y conectividad".

En relación con la desestacionalización, el presidente de Fomento del Turismo ha afirmado que Ibiza "ya avanza hacia una temporada más larga, impulsada por grandes eventos deportivos, el segmento MICE y nuevas propuestas culturales" y es que según Sancho, "Ibiza tiene que acabar consiguiendo una temporada de ocho o nueve meses si se logra una buena conectividad aérea y marítima, especialmente en temporada baja".

Por último, Alejandro Sancho, ha insistido también en la apuesta por la calidad frente a la cantidad y que eso "pasa por seguir combatiendo el intrusismo y mejorando las condiciones de alojamiento y servicio para los trabajadores" y "por poner en valor otros segmentos en crecimiento como el turismo familiar, deportivo, cultural y gastronómico, por destacar la riqueza del producto local, la cocina tradicional y la proyección internacional que aportan los restaurantes con Estrella Michelin, como elementos clave para seguir posicionando Ibiza como un destino diverso y de alto valor añadido".