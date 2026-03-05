Alejandro Sancho: “Ibiza sigue siendo un destino seguro en un momento de gran incertidumbre turística”

La feria turística ITB de Berlín vuelve a reunir a los principales actores del sector para tomar el pulso a la próxima temporada y en este contexto, el presidente de Fomento del Turismo de Ibiza, Alejandro Sancho, ha explicado en Onda Cero que el mercado alemán se está comportando de forma similar al año pasado, aunque con algunos signos positivos en las últimas semanas.

Según los datos que manejaba el sector hasta ahora, la demanda alemana hacia Baleares se situaba ligeramente por debajo de la del año anterior aunque sin embargo, según Sancho, "en las últimas semanas se ha detectado un incremento en el ritmo de reservas que podría apuntar a una recuperación parcial del mercado".

Sin embargo, el presidente de Fomento del Turismo también ha reconocido que el escenario "ha cambiado tras los recientes acontecimientos internacionales que afectan a varios destinos del Mediterráneo" y ha asegurado que "el sector turístico sigue muy pendiente de cómo puede evolucionar el conflicto en Oriente Próximo y de qué impacto puede tener tanto en los flujos turísticos como en el precio del combustible y de los vuelos ya que situaciones similares del pasado, como la Guerra del Golfo o las primaveras árabes, Baleares se benefició de un desvío de turistas desde destinos considerados menos seguros".

A pesar de la incertidumbre, Sancho ha recordado que Ibiza mantiene una ventaja competitiva clara y "es su condición de destino seguro y relativamente cercano a los principales mercados europeos ya que en un contexto de inestabilidad internacional, muchos viajeros optan por destinos cercanos y fiables para sus vacaciones, algo que históricamente ha beneficiado a las islas".