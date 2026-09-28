Alejandra Ferrer: "Doy un paso al lado en Gent per Formentera pero no me rindo porque continuaré trabajando para defender la isla"

La expresidenta del Consell de Formentera Alejandra Ferrer ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera los motivos que le han llevado a cerrar una etapa de 16 años en primera línea política y a no presentarse a las primarias de Gent per Formentera para encabezar la candidatura de la formación en las elecciones de mayo de 2027.

En este sentido, ha asegurado que da un paso al lado y que sale de primera línea, pero que no se "rinde" ya que pretende continuar "vinculada a la política y participando en la defensa de los intereses de la isla desde otras posiciones" y ha confirmado que en su decisión "pesa el desgaste personal acumulado después de tantos años ya que cuando entré en política mi hijo tenía cinco años y mi hija nueve y ahora tienen 19 y 24, y eso es mucho tiempo".

Al hacer balance de esta etapa, Ferrer ha reivindicado algunas de las decisiones adoptadas durante sus años de responsabilidad, entre ellas Formentera.eco o la limitación de las plazas turísticas, aunque también ha reconocido que hubo cuestiones que podrían haberse gestionado de otra manera "ya que cuando se adoptan medidas difíciles resulta fundamental mejorar la información, la comunicación y la participación de la ciudadanía para conseguir mayores espacios de entendimiento".

De cara al futuro, la expresidenta del Consell insular ha situado "a la vivienda y las dificultades de los jóvenes para desarrollar su proyecto de vida en Formentera" entre los principales problemas que tendrá que afrontar la isla, asegurando que ambos asuntos "están directamente relacionados con el modelo económico y turístico ya que si bien el turismo mejoró la calidad de vida de nuestros antepasados, a día de hoy no siempre está mejorando la calidad de vida de quienes vivimos en la isla". Y por ello, ha considerado que uno de los grandes desafíos "será encontrar un equilibrio que permita que la actividad turística continúe generando riqueza sin perjudicar la vida cotidiana de los residentes" y "buscar nuevas respuestas al alto coste del precio de la vivienda, el coste de vida y la capacidad económica de quienes viven todo el año en Formentera".

Por último, Ferrer también ha defendido la importancia que, a su juicio, seguirá teniendo Gent per Formentera "como formación insularista y como una formación que permite defender los intereses específicos de la isla sin depender de estructuras políticas externas" y al mismo tiempo ha confimado que ha llegado también el momento de abrir espacio a nuevas generaciones "ya que los jóvenes son los que más tienen que participar del futuro político y eso pasa porque los que ya llevamos tanto tiempo demos un paso al lado".