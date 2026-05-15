Turismo rural: nuevas oportunidades ante la despoblación

En Asturias nació lo que ahora llamamos "turismo rural" un concepto que inventamos y que estamos en proceso de REINVENTAR.

El tiempo ha pasado y el sector necesita actualizar el modelo para adaptarlo a la nueva realidad social. Para que sea una oportunidad de desarrollo y empleo para zonas afectadas por la despoblación.

Hablamos con Ana Llano, la asturiana que preside la Asociación de Ecoturismo en España.

Turismo y empleo en Asturias. Aún nos quedan cosas por descubrir en este espacio que hemos emitido gracias a los fondos Next Generation y a Turismo de Asturias. Son muchas las posibilidades de desarrollo profesional que ofrece el turismo como sector y Asturias como paraíso natural.