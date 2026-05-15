TURISMO Y EMPLEO

Turismo rural: nuevas oportunidades ante la despoblación

1986. Hace 40 años que abrió sus puertas el primer hotel rural de España. Era "La rectoral de Taramundi", un establecimiento que marcó los primeros pasos de una nueva manera de vivir el turismo.

Ana Fierro

Gijón |

En Asturias nació lo que ahora llamamos "turismo rural" un concepto que inventamos y que estamos en proceso de REINVENTAR.

El tiempo ha pasado y el sector necesita actualizar el modelo para adaptarlo a la nueva realidad social. Para que sea una oportunidad de desarrollo y empleo para zonas afectadas por la despoblación.

Hablamos con Ana Llano, la asturiana que preside la Asociación de Ecoturismo en España.

Turismo y empleo en Asturias. Aún nos quedan cosas por descubrir en este espacio que hemos emitido gracias a los fondos Next Generation y a Turismo de Asturias. Son muchas las posibilidades de desarrollo profesional que ofrece el turismo como sector y Asturias como paraíso natural.

Campaña de bonos de turismo rural en Asturias
Campaña de bonos de turismo rural en Asturias | Gobierno del Principado de Asturias
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