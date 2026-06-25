El TSJA permite a HUNOSA continuar con las obras en la central térmica de La Pereda

El tribunal superior de justicia de Asturias permite a HUNOSA seguir con las obras de transformación de la central térmica de La Pereda, ubicada en Mieres, en una planta de biomasa, a pesar de haber paralizado el proyecto, en una sentencia de enero, por fallos en el procedimiento.

En concreto, y a tenor de una denuncia presentada por la coordinadora ecologista de Asturias, el TSJA estableció que faltaban evaluaciones exhaustivas de impacto ambiental y garantías contra la contaminación. A pesar de ello, la hullera pública continuó con las obras de adecuación.

Fue entonces cuando la coordinadora solicitó la ejecución provisional, que ahora rechaza el TSJA.

El recurso de casación, presentado tanto por HUNOSA como por el Principado, ante la sentencia, sigue pendiente del pronunciamiento definitivo del Tribunal Supremo. De dar la razón a la hullera pública y permitir continuar con dicho proyecto, esta perdería, de no seguir adelante con las obras necesarias, casi 40 millones de euros. Precisamente ese perjuicio económico ha sido el argumento principal del TSJA para no aceptar la petición de la coordinadora ecologista.