El TSJA anula la conversión de La Pereda para quemar biomasa y CSR

Revés judicial para convertir la térmica de La Pereda de Mieres para quemar biomasa, y en menor medida, el combustible sólido recuperado que producirá Cogersa. La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias estima el recurso de la Coordinadora Ecoloxista y anula la modificación de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) y la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que permitían a HUNOSA esa transformación.

El TSJA precisa que no es una modificación sustancial sino una nueva actividad de coincineración de residuos lo que exige un régimen legal más estricto conforme al Reglamento de Emisiones Industriales y la normativa europea. Además, no está claro qué cantidad y de qué calidad será el CSR que se quemaría por lo que no se puede evaluar el impacto real de las emisiones. Tampoco se sabe el destino de 120.000 toneladas anuales de cenizas.

La sentencia del TSJA es recurrible ante el Supremo en casación.