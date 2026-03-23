Los transportistas avisan de movilizaciones por medidas anticrisis insufcientes

Turismo en Semana Santa

El turismo tiene su primera referencia importante del año con la Semana Santa. Y en el turismo rural las buenas perspectivas en Asturias se están convirtiendo en problemas en el contexto de subida del precio del carburante y la incertidumbre sobre el impacto y duración de la guerra del Pérsico. En Onda Cero, el presidente de la Asociación Regional de Casas de Aldea Jaime García señala que los clientes que reservaron por plataforma están empezando a cancelar. “cancelaciones por la coyuntura internacional, eso influye”. A ello se une otro problema: la suspensión de trenes con Madrid los sábados por la tarde y los domingos por la mañana por las obras de Adif en Palencia, circunstancia que se mantiene hasta el inicio del verano. Manifiesta un deseo: “que el peaje del Huerna lo pongan gratis esos tres meses para compensar”.

Transporte de mercancías

En el ámbito del transporte, las medidas del gobierno central para atajar el encarecimiento del gasoil se quedan cortas, según Asetra. Su presidente precisa que la bonificación de 20 céntimos por litro en realidad es del 15,1 porque ya hay ayuda europea de 4,9 céntimos. Hubiese sido mejor llegar a un descuento de 25 céntimos así como una ayuda directa de 1.500 euros anuales como la que se habilitó al empezar la guerra de Ucrania.

Ovidio de la Roza advierte de que los transportistas están asumiendo la subida. No la pueden trasladar a los clientes por dos motivos: “uno, en un sector disperso y competitivo dificulta trasladar costes; y dos, en este trimestre la demanda va a la baja”.

De la Roza espera que el Gobierno ahonde en sus medidas anticrisis. De no ser así, habría que estudiar movilizaciones. Además, avisa de la especulación de los vendedores de combustible: “si tú has comprado a 20 y vendes a 30, estás especulando con 10, eso es evidente.”

La asociación de transportistas Cesintra ha emitido este lunes una nota de prensa en la que considera que el decreto anticrisis para mitigar los efectos de la guerra en Irán aprobado por el Gobierno contiene medidas "insuficientes, decepcionantes y perjudiciales" para el sector del transporte por carretera.

"Los vehículos particulares verán compensado prácticamente el 100% del impacto de la subida de la gasolina derivada de la guerra de Irán, mientras que para los vehículos profesionales del transporte por carretera las ayudas sólo amortiguarán un 50 % del sobrecoste real que se está soportando y esto pese a ser el colectivo más afectado y sin tener en cuenta el impacto ya ocasionado en el transcurso de estas últimas semanas de guerra", argumentan.

Explican desde Cesintra que la bonificación aprobada de 20 céntimos por litro (idéntica a la aprobada en 2023 pese a que en aquel momento el gasóleo estaba 20 céntimos más barato), en la práctica se verá reducida en un 25% al eliminar el Decreto-ley la figura del gasóleo profesional que veníamos disfrutando desde el año 2007.

"Por otro lado, nos encontramos con que en la práctica los transportistas no pueden repercutir este incremento de los combustibles en más de un 30 % desde el inicio de la guerra ya que no se ha actualizado el porcentaje que el diésel representa hoy en los costes de explotación de los vehículos de transporte y reducirse el precio de los carburantes por el efecto de las medidas aprobadas", han comentado.

Buena parte de los transportistas son autónomos. En general, este colectivo teme ser de los más perjudicados por el ascenso de sus costes. La responsable de la Asociación de Trabajadores Autónomos en Asturias Patricia Oreña aprecia la bajada del IVA en el combustible pero, recuerda, han pasado 20 días sin que se tomase ninguna decisión. “la bajada del IVA es muy positiva e incide positivamente pero ha llegado muy tarde porque hemos tenido que asumir costes durante 22 días y se queda corta respecto a países de nuestro entorno”.

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La importancia del IVA

Sobre la bajada del IVA, el presidente del Principado Adrián Barbón recuerda que es un impuesto crucial en la financiación autonómica: “Significa una merma de ingresos. Es recaudación cedida, son ingresos que ponemos encima de la mesa para abaratar precios. Hay que cómo evoluciona esta cuestión, somos muy comprensivos”.