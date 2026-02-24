Studiolo, con Sara Moro

Los artistas Javier Bejarano, Paula Blanco, Covadonga Casado, Maï Diallo, Covadonga Pérez y Pelayo Tamargo se reúnen en 'De rerum natura', presentado como "un viaje a lo recóndito a través de la obra de seis artistas de distinta expresión y técnica que, sin embargo, hallan en la naturaleza, su observación e inmersión, el aliento de su producción".

Sara Moro es comisaria junto a Ricardo Villoria de esta exhibición abierta hasta el 12 de septiembre en Laboral Centro de Arte en el que nos encontramos con paisajes textiles, espacios de penumbra, velos de color... 'De rerum natura' resume el trabajo llevado a cabo por los artistas residentes en LABoral Centro de Arte y El Palacio. Residencias Artísticas y Acción Cultural entre 2025 y 2026.