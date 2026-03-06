Las relaciones Asturias-Estados Unidos suponen 260 millones anuales y apuntalan 4.000 empleos

La exposición de las relaciones económicas entre Asturias y Estados Unidos es limitada pero relevante. Es la conclusión del RegioLab, el observatorio de análisis económico de la Universidad de Oviedo. Más allá de importaciones y exportaciones, los vínculos económicos del Principado con el mercado estadounidense se traducen en 260 millones en 2021 y con 4.000 empleos ligados a esas conexiones. Todo ello supone que la economía más grande del mundo supone el 1% del PIB asturiano, levemente por debajo de la media de España. En ese contexto, el sector más importante es el industrial (siderurgia, metalurgia) con 95 millones en juego. Le sigue el comercio y la hostelería con 77 millones y, en tercer lugar, con 30 millones, las finanzas y seguros conectados a los negocios industriales.