Piloña falla sus Premios del Deporte: David Ovín Victorero recibirá el máximo galardón tras realizar una impresionante temporada en varias modalidades ciclistas

Piloña celebrará un año más los éxitos y los valores del deporte local mediante la Gala del Deporte, una cita anual que reconoce los méritos de deportistas, clubes y entidades del concejo. El acto pretende también poner en valor el esfuerzo, la constancia y el compromiso con la práctica deportiva, así como fomentar el deporte base y la implicación de la comunidad en su desarrollo.

La gala tendrá lugar el sábado 21 de marzo a las 20 horas en la Casa de Cultura Marqués de Vistalegre, en Infiesto. En esta edición se distinguirá a deportistas y entidades en distintas categorías que abarcan desde el deporte escolar hasta la trayectoria deportiva o el patrocinio. Los galardones reconocen tanto los resultados deportivos obtenidos durante el año como la dedicación y el trabajo que sostienen la actividad deportiva en el concejo.

Los reconocimientos de la Gala del Deporte 2025 recaerán en los siguientes premiados:

• Mejor deportista absoluto 2025: David Ovín Victorero

• Mención del jurado al mejor deportista: Pablo González Calvo

• Mejor trayectoria deportiva: Infiesto Fútbol Sala

• Mención del jurado a la mejor trayectoria deportiva: Pablo Suárez Díaz

• Mejor deportista veterano: Equipo de orientación del club Piloña Deporte (Juan Carlos

Pérez González y Juan García Mayo)

• Mejor deportista junior: Mateo Tejuca Luis

• Mejor deportista infantil: Equipo de fútbol sala minibenjamín del Colegio L’Ablanu

• Mención del jurado a mejor deportista infantil: Equipo de orientación del Colegio

L’Ablanu (Celia Tolivia Vecino y Vera García López)

• Mención del jurado a mejor deportista infantil: Equipo de voleibol minibenjamín del

Colegio L’Ablanu

• Premio a los valores humanos: Javier Carrocera González

• Premio del jurado a la prueba deportiva: Marcha BTT de la Avellana

• Premio al patrocinio y fomento del deporte: Servisport

Impresionante año de Ovín

Con el premio más destacado, el de mejor deportista absoluto, se alza David Ovín Victorero, tras una temporada 2025 especialmente brillante en diferentes modalidades del ciclismo. El deportista logró la medalla de oro en el Campeonato de Asturias de BTT Rallye en categoría élite, el oro en el Campeonato de Asturias contrarreloj individual y el oro en el Campeonato de Asturias de BTT maratón, además de la medalla de plata en el Campeonato de Asturias de gravel. A estos resultados se suman un cuarto puesto en el Campeonato de España de ciclo-cross en categoría máster, el quinto puesto en el Campeonato de Europa de ciclo-cross y el trigésimo noveno puesto en la Copa del Mundo de ciclo-cross disputada en Benidorm.