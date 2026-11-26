La cabeza de lista del PP Ángela Pumariega también aboga por la bonificación total hasta que decida la justicia comunitaria. Eso sí, advierte de la auditoría de gastos del Estado que quiere hacer el PP. Pumariega expresa su deseo de que incluso en 2027 se bonifique todo el peaje. "El compromiso es no tener que pagar". Preguntada sobre si será más pronto que tarde, Pumariega manifiesta que "ojalá" sea en 2027 siempre y cuando haya presupuesto, algo que no ha ocurrido con Pedro Sánchez en los últimos tres años, indicaba. Pumariega recordaba que el programa del PP incluye una auditoría de las cuentas del Estado y hará "ver qué cantidades presupuestarias, qué deudas, en qué se gasta el dinero". ¿Y si no salen los números? "Lo primero es auditar, puede haber una sorpresa tremenda y si ocurre hay que ver en qué se gasta el dinero". En ese sentido, afirma que ha habido "falta de gestión" en Transportes. Sobre si el PP debería pedir perdón sobre una prórroga declarada ilegal por Bruselas, Pumariega prefiere centrarse en el futuro reconociendo que todos los gobiernos tienen "aciertos y errores".

Alberto Núñez Feijóo no ha venido en campaña a Asturias. Pumariega lo atribuye a un modelo de campaña diferente con más peso de la comunicación digital y entrevistas en diversos medios.