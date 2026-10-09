El Principado ultima el expediente sancionador a Aucalsa

Incidencias desde el 13 de octubre

El Ministerio de Transportes anuncia incidencias en la circulación de la autopista del Huerna por las obras de modernización de los túneles de Entrerregueras, Pando, Vegaviesga, Negrón, Oblanca, Cosera y Barrios. Los trabajos provocarán nuevas afectaciones al tráfico a partir del martes 13 de octubre.

Según ha informado el Ministerio, en el desarrollo de estos trabajos, a partir de ese día afectarán al aglomerado en los túneles de Entrerregueras, Pando, Vegaviesga y Oblanca, mientras se sigue trabajando en las instalaciones del resto de túneles.

Por ello, y para garantizar la seguridad de usuarios y trabajadores, será necesario mantener varias afectaciones al tráfico. En los Túneles de Entrerregueras, Pando y Vegaviesga: Corte de calzada sentido León del 13 al 17 de octubre y corte de calzada sentido Oviedo del 23 al 29 de octubre.

En el Túnel de Oblanca habrá un corte de calzada sentido León del 15 al 20 de octubre y corte de calzada sentido Oviedo del 21 al 24 de octubre. Con el cierre de cada calzada, el tráfico se desviará a la calzada contraria, mediante los pasos de mediana situados en los kilómetros 77 y 80,8 (túneles de Entrerregueras, Pando y Vegaviesga), y en los kilómetros 91,1 y 92,3 (túnel de Oblanca), donde la circulación pasará a ser bidireccional.

Estas afectaciones al tráfico, que serán convenientemente señalizadas, permanecerán de lunes a domingo en horario diurno y nocturno. Además, podrá haber cortes de carril en el resto de túneles no afectados por estas restricciones, desde los lunes a las 6:00h de la mañana hasta los viernes a las 22:00h. Esta actuación está financiada con los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Aucalsa se expone a una multa de 1.100.000

El Principado va camino de sancionar con 1.100.000 euros a Aucalsa, la concesionaria de la autopista del Huerna por seguir cobrando 16 euros de tarifa completa pese al trastorno en la circulación que suponen las obras de los túneles (que tras varios retrasos deberían terminar en diciembre) y del argayo de Lena ( resuelto hace dos semanas tras casos dos años de obras). El Ministerio de Transportes tiene derecho como personado a presentar alegaciones, tiene de plazo hasta el 20 de octubre. La decisión se tomará en noviembre.

La viceconsejera de Derechos Ciudadanos Beatriz González ya avanza que los argumentos del departamento de Óscar Puente se asemejan a las de la posible sancionada: "tampoco parece que se alejen demasiado de las que presentó en su momento Aucalsa".

Lo decía la viceconsejera tras reunirse con la Unión de Consumidores y a la estela de la reciente sentencia que le da la razón a un vecino de Gijón para que se le devolviese todo el importe de los peajes por las obras de la AP66. El responsable de la UCE Dacio Alonso transmite que ya tienen 10.000 personas registradas para presentar demandas. Esto demuestra el enfado ciudadano con la prórroga de un peaje decidido, recordamos, por un gobierno de Aznar y declarado ilegal por la Comisión Europea. "Nunca habíamos visto algo así, que por recuperar 16 euros la gente se diese de alta. ¿Qué hay en el fondo? Un cabreo de la gente". La UCE agrupará unas 120 reclamaciones por cada demanda para evitar gastos de procurador y abogado y no saturar los tribunales.