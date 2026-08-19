El Principado traslada a los vecinos de La Florida que los menores tutelados están "absolutamente integrados"

La consejera de Salud del Gobierno asturiano, Concepción Saavedra, ha dicho este miércoles que los menores tutelados que pueden ser trasladados a La Florida, en Oviedo, llevan tiempo en Avilés y están "absolutamente integrados" en Asturias.

Así lo ha puesto de manifiesto Saavedra en una reunión que ha mantenido con representantes de la asociación de vecinos de La Florida y de la Fundación Diagrama, entidad que gestiona el recurso de tutela.

En principio serían ocho menores los que serán trasladados a Oviedo. Se trata de un cambio de ubicación, ha explicado la dirigente asturiana, dado que estaban en una estructura "bastante anticuada" en Avilés.

Saavedra ha explicado que los menores afectados por el traslado "llevan en Asturias un año, o incluso alguno más de un año" y se encuentran plenamente integrados en la comunidad autónoma, ya que "están en el instituto, o están en formación profesional, o están trabajando", por lo que ha asegurado que "simplemente es un cambio de ubicación de una estructura a otra".

La consejera ha subrayado que se trata de "menores que además tienen una gran vulnerabilidad" pero que cuentan con supervisión permanente, puesto que "están tutelados en todo momento" con una supervisión, motivo por el cual ha afirmado que "no va a suponer ningún problema para el barrio, ni para las personas que viven en él".

Respecto al número de menores que se trasladarán, Saavedra ha precisado que en principio van a ser ocho aunque la ubicación tiene capacidad para unos 15. Ha indicado que el traslado se realizará de forma gradual, señalando que probablemente empezarían en septiembre u octubre, cuando estén listos todos los trámites administrativos.

Ante la reacción de algunos vecinos, la consejera ha aclarado que el traslado no tiene nada que ver con otras situaciones, como lo que está ocurriendo en Ceuta o el Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio.

Ha dicho que el Principado cuenta con menores tutelados de todas las nacionalidades, incluida la española y que continuarán "defendiendo y protegiendo a los menores, sean de donde sean y vivan donde vivan".

Saavedra ha indicado que para el traslado previsto a La Florida, ella misma estuvo en contacto con la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Oviedo, que conocía la situación.

También ha comentado Saavedra que su departamento había recibido este miércoles una petición de reunión por parte de la comunidad. "La valoraremos, no tengo ningún problema en reunirme para explicar la situación", ha señalado.

Según Saavedra, Asturias cuenta actualmente con unos 150 menores no acompañados que están repartidos en diferentes ubicaciones del Principado dentro de los centros de menores tutelados.