El Principado tendrá derecho de compra preferente en venta de viviendas de "zonas de mercado restringido"

El Principado de Asturias quiere tener un derecho preferente de compra de viviendas si se venden para uso no residencial, como turístico o profesional. La Consejería de Vivienda, dirigida por Izquierda Unida, quiere intervenir así para mantener la oferta residencial.

Serían las llamadas “zonas de mercado restringido” en áreas ya consideradas como “tensionadas” o de “protección turística”. En estos enclaves, el propietario verá limitado el cambio de uso residencial de una vivienda. Además, la administración podrá destinar fondos públicos para hacerse con un bien inmueble utilizando un derecho de tanteo y retracto, explica el consejero de Vivienda Ovidio Zapico. Cree que así se "evitará" perder viviendas disponibles en zonas tensionadas. La directora general de Urbanismo Laura López incide en que así se mantendrán viviendas en el mercado residencial y evitar que el dueño se lucre con un bien de su propiedad. Por ejemplo, en las zonas delimitadas, se prohíbe convertir un piso en un despacho profesional o vivienda turística.

La presentación de la Loita contó con la presencia del secretario de Comisiones Obreras quien resalta la aceptación de alegaciones presentadas por el sindicato. José Manuel Zapico quien cree que se abre un camino para que Asturias siga el ejemplo de unos territorios y no el ejemplo de otros. "Asturias, Cudillero o Llanes no quieren ser Marbella o Ibiza"

El proyecto de la Loita se aprobaría este mes en Consejo de Gobierno.