El Principado aprueba el decreto de viviendas de uso turístico

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha dado este lunes luz verde a la aprobación del decreto que regula las viviendas vacacionales y de uso turístico VUT. La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo ha explicado el contenido del decreto y ha indicado que si con la Ley de Turismo se dio un primer paso con este nuevo decreto se da "un salto de calidad" para lograr un turismo alejado de la masificación y de la degradación de los recursos culturales y naturales. "Queremos que Asturias tenga "un turismo que sume, en el que el control sea una cuestión fundamental y, sobre todo, para apostar por la convivencia", dijo Llamedo en rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno.

Así, la norma busca un triple objetivo: aumentar la calidad de la oferta, facilitar la convivencia entre visitantes y población y combatir prácticas ilegales. La viceconsejera ha incidido en que este decreto se ha trabajado de manera dialogada tanto con los ayuntamientos como con el sector y de alguna manera viene a reforzar todos los estándares de calidad y también a establecer reglas claras para que ninguna actividad turística pueda operar en la sombra.

"Desde inicios de la legislatura hemos dado pasos firmes para poner coto a la ilegalidad y coto a los alojamientos que operan fuera de la norma y también para preservar la convivencia y el derecho a la vivienda. Al inicio de esta legislatura creamos un servicio específico de inspección en la Viceconsejería de Turismo. La ley de turismo, como decía, fue aprobada en 2024 y ya estamos viendo resultados positivos", dijo Llamedo.

Requisitos

Algunas de las principales novedades de la norma, que entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Principado (Bopa) tienen que ver con la publicidad de las viviendas turísticas, que deberán incluir su número de signatura del Registro de Empresas y Actividades Turísticas del Principado y su localización exacta en cualquier tipo de publicidad o plataforma de comercialización. Además se establece que los alojamientos faciliten información sobre normas internas, accesos, condiciones de uso, contactos de emergencias (policía, 112, bomberos y servicios sanitarios), horarios de entrada y salida y precios.

En cuanto a la recepción, el decreto establece que se requiera un servicio de recepción presencial o a distancia de la clientela. Por tanto, no será posible la entrega de llaves a través de cajetines o similares ubicados en la vía pública.

La normativa establece estándares precisos de calidad y seguridad que deben cumplir estas viviendas, entre los que destacan por ejemplo un baño por cada cuatro plazas; límites de ocupación por superficie, con un máximo de ocho plazas; botiquín; extintor de 6 kilogramos de polvo ABC por planta; conexión a internet o teléfono, salvo en zonas sin cobertura; plano de evacuación y señalización de salidas al exterior o un sistema de monitorización de ruido.

Además los alojamientos ofertarán servicios de reparación y mantenimiento, limpieza diaria (excepto cocina y menaje) y cambio de lencería cada cuatro días. También se ofrecerá información turística sobre el entorno en el que se ubican.

Los plazos para cumplir los requisitos citados se dividen en dos tramos: doce meses para alcanzar la ratio de baños y las superficies mínimas y seis para el resto.

El texto también detalla los plazos de suspensión que pueden aplicarse en caso de incumplimiento, que van desde un período mínimo de seis meses a un máximo de cuatro años. Entre esos incumplimientos figuran la falta del certificado de la comunidad, la inexistencia de seguro de responsabilidad civil, el incumplimiento de habitabilidad o seguridad o falsedad en la declaración responsable.

"Quien cumple tiene seguridad jurídica con esta nueva normativa y quien no cumple sabe que hay un servicio de inspección y de sanción que además, como decía, ha incrementado las inspecciones de viviendas de uso turístico por más de diez en los últimos dos años, porque el respeto es la base de nuestro modelo turístico. Es cierto que la mayoría del sector cumple y que reforzando la inspección lo que hacemos es proteger la profesionalidad", dijo Llamedo.