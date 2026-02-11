Patricia Espejo: "Si alguien no se ríe, le devuelvo la entrada"

Hoy me acompaña una cómica de nacimiento y valenciana por vocación. Patricia Espejo es especialista en el humor absurdo, en sus pódcasts y monólogos, transita por temas tan cotidianos como el feminismo, las relaciones sentimentales, el trabajo o la vejez.

Ha pasado por el Club de la Comedia, Comedy Central, Sopa de Gansos, Late motiv, Las que faltaban o Ilustres ignorantes. Como guionista, ha formado parte del equipo de Dani y Flo o Stop princesas.

Dirige y copresenta, con la psicóloga Silvia Llop, un pódcast sobre relaciones amorosas, Bendita Terapia, que también existe en formato libro, y es visita frecuente y, yo diría, que obligada, en el podcast Estirando el Chicle.

El próximo día 15, se sube a las tablas del Teatro Filarmónica de Oviedo con su show.