DEPORTES / AGENDA

Repasa las citas de los principales equipos asturianos

Aquí tienes los horarios de las principales citas deportivas de nuestros equipos en este fin de semana

Chisco García

Oviedo | 22.04.2022 09:55

Imagen de un partido del OCB
Imagen de un partido del OCB | OCB

FÚTBOL

SEGUNDA DIVISIÓN

ALCORCÓN REAL OVIEDO DOMINGO 14.00

ALMERÍA SPORTING LUNES 21.00

SEGUNDA RFEF

PALENCIA LLANERA SÁBADO 19.00

MÓSTOLES AVILÉS DOMINGO 12.00

MARINO SEGOVIANA DOMINGO 17.00

PONTEVEDRA LANGREO DOMINGO 17.00

SALAMANCA CEARES DOMINGO 17.00

TERCERA DIVISIÓN

ROCES MOSCONIA SÁBADO 17.00

LUARCA PRAVIANO DOMINGO 12.00

LEALTAD SAN MARTÍN DOMINGO 12.00

LANGREO B INDUSTRIAL DOMINGO 12.00

CAUDAL TITÁNICO DOMINGO 18.00

SPORTING B VETUSTA DOMINGO 18.00

LLANES LENENSE DOMINGO 18.00

L’ENTREGU COVADONGA DOMINGO 18.00

COLUNGA NAVARRO DOMINGO 19.00

TUILLA URRACA DOMINGO 19.15

BALONCESTO

LEB ORO

GIRONA UNICAJA BANCO DOMINGO 19.00

LEB PLATA

CIRCULO GRAN CANARIA B SÁBADO 20.00

LIGA EBA

CORINTO GIJON HEREDA ÁVILA SÁBADO 19.00

UNICAJA BANCO B SALESIANOS SÁBADO 19.00

BALONMANO

1ª NACIONAL MASCULINA

MESENOR OCA HOTELES LUANCO SÁBADO 18.30

LA NONNA GRUPO IMQ SÁBADO 20.00

SALAMANCA AVILESINA SÁBADO 20.30

PEREDA UNIÓN FINANCIERA DOMINGO 12.00

DELICIAS FINETWORK DOMINGO 12.30

HOCKEY

OK LIGA FEMENINA

TELECABLE VILASANA SÁBADO 19.15

TELECABLE VOLTREGÁ DOMINGO 16.30

PLATA FEMENINA

ALCORCÓN PATIN NALON SÁBADO 16.30

ARECES GATIKAKO SÁBADO 17.00

LENA AURRERÁ DOMINGO 12.30

OK LIGA BRONCES NORTE

ARECES TELECABLE VIERNES 21.30

JOLASETA OVIEDO ROLLER SÁBADO 13.15

OVIEDO BOOLING ORDES SÁBADO 20.00

RUGBY

Playoff de ascenso a División de Honor B

REAL OVIEDO LEÓN SAB 17.00

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