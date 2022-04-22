Repasa las citas de los principales equipos asturianos

FÚTBOL
SEGUNDA DIVISIÓN
ALCORCÓN REAL OVIEDO DOMINGO 14.00
ALMERÍA SPORTING LUNES 21.00
SEGUNDA RFEF
PALENCIA LLANERA SÁBADO 19.00
MÓSTOLES AVILÉS DOMINGO 12.00
MARINO SEGOVIANA DOMINGO 17.00
PONTEVEDRA LANGREO DOMINGO 17.00
SALAMANCA CEARES DOMINGO 17.00
TERCERA DIVISIÓN
ROCES MOSCONIA SÁBADO 17.00
LUARCA PRAVIANO DOMINGO 12.00
LEALTAD SAN MARTÍN DOMINGO 12.00
LANGREO B INDUSTRIAL DOMINGO 12.00
CAUDAL TITÁNICO DOMINGO 18.00
SPORTING B VETUSTA DOMINGO 18.00
LLANES LENENSE DOMINGO 18.00
L’ENTREGU COVADONGA DOMINGO 18.00
COLUNGA NAVARRO DOMINGO 19.00
TUILLA URRACA DOMINGO 19.15
BALONCESTO
LEB ORO
GIRONA UNICAJA BANCO DOMINGO 19.00
LEB PLATA
CIRCULO GRAN CANARIA B SÁBADO 20.00
LIGA EBA
CORINTO GIJON HEREDA ÁVILA SÁBADO 19.00
UNICAJA BANCO B SALESIANOS SÁBADO 19.00
BALONMANO
1ª NACIONAL MASCULINA
MESENOR OCA HOTELES LUANCO SÁBADO 18.30
LA NONNA GRUPO IMQ SÁBADO 20.00
SALAMANCA AVILESINA SÁBADO 20.30
PEREDA UNIÓN FINANCIERA DOMINGO 12.00
DELICIAS FINETWORK DOMINGO 12.30
HOCKEY
OK LIGA FEMENINA
TELECABLE VILASANA SÁBADO 19.15
TELECABLE VOLTREGÁ DOMINGO 16.30
PLATA FEMENINA
ALCORCÓN PATIN NALON SÁBADO 16.30
ARECES GATIKAKO SÁBADO 17.00
LENA AURRERÁ DOMINGO 12.30
OK LIGA BRONCES NORTE
ARECES TELECABLE VIERNES 21.30
JOLASETA OVIEDO ROLLER SÁBADO 13.15
OVIEDO BOOLING ORDES SÁBADO 20.00
RUGBY
Playoff de ascenso a División de Honor B
REAL OVIEDO LEÓN SAB 17.00