Raúl: "Quiero un equipo vertical, agresivo, que busque el gol y que sepa defender"

Raúl González Blanco ya ha escuchado a los capitanes del Real Oviedo. Antes de su presentación en el Carlos Tartiere, el nuevo entrenador se reunió con ellos para saber qué funciona en el equipo y qué aspectos considera el vestuario que deben mejorar. El sábado, ante el Girona, tendrá la primera ocasión de trasladar al campo lo que ha visto y oído en sus primeros días al frente del conjunto azul.

El calendario marca el ritmo de su llegada. Raúl quiere aprovechar el trabajo que ya trae la plantilla e introducir sus ideas a medida que conozca mejor al grupo. De la primera sesión se llevó una buena impresión. "Los chicos han entrenado bien", aseguró. Los partidos que quedan hasta Navidad le servirán para evaluar al equipo en competición, con el Girona como primera referencia.

En el Tartiere avanzó cómo le gustaría que jugara su Oviedo. Quiere un equipo "vertical, agresivo, que busque el gol, que sepa defender". La forma de plasmarlo dependerá de los futbolistas y de las necesidades de cada encuentro. Recordó que en el Castilla utilizó distintos sistemas y dejó abierta la posibilidad de jugar con tres centrales.

Para su estreno tendrá la baja de Enzo Pérez, convocado con la selección española sub-19. El técnico destacó el talento del canterano y sus ganas de progresar. "Estoy triste por no tenerlo contra el Girona", admitió. Sobre el mercado de enero, prefirió darse tiempo para conocer a los jugadores antes de valorar si el equipo necesita refuerzos.

Raúl también explicó que habló con Cazorla y César antes de aceptar el cargo. La confianza de David Fernández pesó en su decisión, al igual que el proyecto de la propiedad y el ambiente de fútbol que encontró en la ciudad. En su presentación agradeció el respaldo de Jesús Martínez y del presidente Martín Peláez.

El nuevo técnico situó en Primera División el objetivo del Oviedo y puso el acento en cómo responderá el grupo cuando lleguen los malos resultados. La primera prueba será el sábado ante su afición, a la que quiere mostrar "un equipo que ha luchado con coraje, que no se rinde nunca".