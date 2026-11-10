Raúl dirige su primera sesión en El Requexón

El Real Oviedo ya trabaja a las órdenes de Raúl González Blanco. El nuevo entrenador azul se estrenó este martes sobre el césped de El Requexón, donde dirigió su primera sesión desde que el club anunció su incorporación al banquillo hasta junio de 2028. El objetivo inmediato es preparar el partido del sábado contra el Girona, su primer compromiso oficial al frente del equipo.

La plantilla comenzó a ejercitarse pasadas las diez y media de la mañana. Raúl siguió de cerca los primeros ejercicios y se mostró participativo durante los rondos, en los que intervino para hacer pequeñas correcciones y trasladar indicaciones a los futbolistas. Fue una sesión de acercamiento mutuo, con el entrenador empezando a conocer las dinámicas de un vestuario al que llega en plena temporada.

Durante buena parte del entrenamiento también se le vio intercambiar impresiones con los integrantes de su cuerpo técnico. Raúl Valbuena y Marcos Jiménez le acompañan como asistentes, mientras que Fabio Nevado asume la preparación física. Los cuatro comenzaron a coordinar el trabajo diario que marcará esta nueva etapa.

Raúl sustituye a Julián Calero, cuya salida se produjo pese a la victoria del Oviedo en Cádiz. El club apuesta por el antiguo entrenador del Real Madrid Castilla para tratar de impulsar a una plantilla confeccionada con aspiraciones de ascenso y que necesita mejorar sus prestaciones en la competición.

El nuevo responsable del equipo afronta ahora sus primeros días de trabajo con la mirada puesta en el Carlos Tartiere. Allí tendrá el sábado su primera oportunidad de comprobar en partido oficial la respuesta de los futbolistas a sus indicaciones. Por el momento, la nueva etapa ya ha comenzado en las instalaciones de entrenamiento del club.