Raúl busca la reacción

El estreno de Raúl González al frente del Real Oviedo dejó una derrota ante el Girona (1-2) y aspectos por ajustar. Alberto Reina adelantó a los azules al comienzo de la segunda parte, pero Abel Ruiz y Oleksandr Pyshchur dieron la vuelta al resultado con dos goles en cinco minutos. El equipo carbayón tuvo opciones de ampliar su ventaja antes de la remontada, aunque terminó pagando sus errores defensivos y no logró recuperar el control del encuentro.

En su rueda de prensa tras el Oviedo–Girona, Raúl reconoció la precipitación con el balón y la necesidad de defender mejor las acciones que decidieron el partido. Su análisis también dejó espacio para valorar la actitud de la plantilla: “Me quedo con muchas cosas buenas y con la intención”. El entrenador comprendió el malestar de la afición, destacó que sus jugadores lo intentaron hasta el final y expresó confianza en su margen de mejora: “Hay mucho potencial en esta plantilla”.

La preparación del Córdoba–Real Oviedo, el domingo a las 14.00 horas, comenzó con la sesión del domingo en El Requexón. Raúl afronta ahora una semana completa para trabajar con el equipo antes de visitar al conjunto de Iván Ania en el Nuevo Arcángel. Sin bajas por sanción, uno de los focos estará en Carlos Fernández, que entró en la convocatoria ante el Girona, pero no disputó minutos. Los próximos entrenamientos permitirán valorar si el delantero, recién recuperado de una artroscopia de rodilla, está en condiciones de regresar a la competición.