Raúl anuncia «entrega incondicional» para luchar por el ascenso

El Real Oviedo ha confirmado oficialmente la contratación de Raúl González Blanco como nuevo entrenador del primer equipo hasta el 30 de junio de 2028. El madrileño, de 49 años, sustituye a Julián Calero, destituido pese a la victoria conseguida el pasado sábado en Cádiz (1-2), y afronta su primera experiencia al frente de un equipo profesional después de desarrollar su trayectoria como técnico en las categorías inferiores del Real Madrid.

El nuevo entrenador azul ya ha realizado sus primeras declaraciones a los medios oficiales del club, en las que ha expresado su confianza en los futbolistas que tendrá a sus órdenes. "Espero un Real Oviedo con la plantilla que hay, en la que creo que hay mucho talento", ha señalado Raúl, que también ha explicado qué pretende exigir a sus jugadores.

"Mi forma de entender el fútbol es respetar ese talento, pero con una entrega incondicional, en la que el equipo, desde el primer minuto hasta el último, esté luchando por conseguir la victoria y hacer que los aficionados del Oviedo se sientan orgullosos del equipo", ha asegurado.

La llegada de Raúl supone un cambio de rumbo en el proyecto deportivo del Grupo Pachuca, que había confiado en Calero el pasado verano para intentar devolver al Oviedo a Primera División. La irregularidad del equipo durante las primeras jornadas, la eliminación en la Copa del Rey ante el Numancia y la derrota frente a Las Palmas terminaron por provocar la salida del anterior entrenador.

Seis temporadas en el Castilla

Raúl González Blanco inicia en Oviedo una nueva etapa en su carrera después de haber dirigido al Real Madrid Castilla entre 2019 y 2025. Antes había trabajado en las categorías juveniles del club blanco, con las que conquistó la UEFA Youth League en 2020.

Como futbolista, desarrolló la mayor parte de su carrera en el Real Madrid, donde se convirtió en una de las grandes figuras de la historia del club. Posteriormente jugó en el Schalke 04, el Al-Sadd y el New York Cosmos, antes de retirarse en 2015.

Su incorporación al Oviedo también tiene una vinculación familiar, ya que su hijo Héctor pertenece a las categorías inferiores de la entidad asturiana.

«Esperemos estar a la altura de lo que es el Real Oviedo»

En su primer mensaje como entrenador oviedista, Raúl ha trasladado la ilusión con la que comienza esta etapa junto a sus colaboradores. «Estoy muy ilusionado, que tanto mi cuerpo técnico, la gente que me acompaña y como yo, pues estamos muy ilusionados», ha manifestado.

El madrileño también ha hecho referencia a la exigencia que encontrará en su nuevo destino. «Esperemos estar a la altura de lo que es el Real Oviedo, de la pasión de los aficionados, un lugar que es exigente y un lugar en el que vamos a intentar que se sientan felices, darles alegría», ha señalado.

«En eso vamos a poner todo nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestra garra para que así sea», ha añadido el técnico, que ha terminado su primera intervención con un deseo: «Ojalá que este nuevo reto para mí, conjunto con el Real Oviedo, con la afición, podamos conseguir muchos éxitos y estar todos felices».

Raúl se hace cargo de un equipo que aspira a regresar a Primera División y que inicia una nueva etapa después de apenas cuatro meses de trabajo con Julián Calero.