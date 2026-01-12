Jacobo y Bakambu podrían llegar al Tartiere

La incorporación de un jugador de banda es una de las demandas más claras del técnico Guillermo Almada. En ese contexto, Jacobo González se ha convertido en la opción preferente. El futbolista madrileño atraviesa un buen momento bajo la dirección de Iván Ania, acumulando 19 apariciones y cinco tantos esta temporada. Su vinculación contractual finaliza en junio, pero el Córdoba no está dispuesto a dejarle salir de inmediato sin recibir una compensación económica. A esta dificultad se suma el interés del Elche, cuya posición en la tabla podría resultar más atractiva para el jugador.

La parcela ofensiva también está en el punto de mira. Mientras el club evalúa el futuro de Joaquín Delgado, el Betis busca una salida para Cédric Bakambu, un perfil que encajaría en las necesidades del Oviedo. El delantero congoleño, recién regresado de la Copa África, ha tenido un papel secundario en el conjunto verdiblanco. En competición liguera apenas ha superado la hora de juego repartida en siete encuentros, con un gol en su haber. Su participación ha sido mayor en Europa, donde disputó cinco partidos, sumó más de 400 minutos y aportó un gol y dos asistencias. El Alavés también se ha interesado por el atacante.

En cuanto a la portería, el acuerdo con Marc Vidal está muy avanzado. El guardameta del Celta llegaría para cubrir la vacante que dejará Moldovan, quien busca un nuevo destino que le garantice continuidad y podría encontrarlo fuera de España. Si no surgen contratiempos, Vidal cambiará Vigo por Oviedo en los próximos días.