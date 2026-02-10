REAL OVIEDO

Dani Calvo: “El club tiene que ir hasta el final”

El central del Real Oviedo, recién renovado, pasó revista a la actualidad azul con especial énfasis en el conflicto derivado de la suspensión del encuentro ante el Rayo Vallecano, una decisión que sigue generando polémica en el seno del club carbayón.

Chisco García

Oviedo |

El club tiene que ir hasta el final. Para mí sería un disgusto jugar este partido en mayo, porque a saber cómo estamos los equipos. Adulteraría la competición. Si no se juega lo antes posible, el Real Oviedo debe luchar hasta el final”.

Dani Calvo también fue muy claro al valorar el trato recibido por parte de LaLiga durante la temporada. “¿El trato de LaLiga? Los horarios son dantescos para el Real Oviedo. Me consta que el club lo ha denunciado a LaLiga y ellos te ponen excusas, así que te toca tragar. Santi expuso su opinión y todos estamos de acuerdo”.

En el plano personal, el defensa reconoció que la renovación llegó en un momento poco oportuno a nivel mediático y bromeó: “Elegí la peor semana para renovar". Más en serio: "Agradezco mucho la confianza al club y a también a Jesús desde Mexico. No estoy jugando, pero mi día a día no cambia y eso parece que está siendo valorado. A final de noviembre empezamos a hablar. No me sorprendió, porque siempre me han mostrado mucha confianza. Les agradezco que lo hagan ahora”.

Sobre su rol en la plantilla, el mensaje es claro. “Estoy preparado siempre para jugar, por ello entreno, aunque luego el míster no me ponga. Si David (Costas) no está, estoy preparado”.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer