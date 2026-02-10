Dani Calvo: “El club tiene que ir hasta el final”

“El club tiene que ir hasta el final. Para mí sería un disgusto jugar este partido en mayo, porque a saber cómo estamos los equipos. Adulteraría la competición. Si no se juega lo antes posible, el Real Oviedo debe luchar hasta el final”.

Dani Calvo también fue muy claro al valorar el trato recibido por parte de LaLiga durante la temporada. “¿El trato de LaLiga? Los horarios son dantescos para el Real Oviedo. Me consta que el club lo ha denunciado a LaLiga y ellos te ponen excusas, así que te toca tragar. Santi expuso su opinión y todos estamos de acuerdo”.

En el plano personal, el defensa reconoció que la renovación llegó en un momento poco oportuno a nivel mediático y bromeó: “Elegí la peor semana para renovar". Más en serio: "Agradezco mucho la confianza al club y a también a Jesús desde Mexico. No estoy jugando, pero mi día a día no cambia y eso parece que está siendo valorado. A final de noviembre empezamos a hablar. No me sorprendió, porque siempre me han mostrado mucha confianza. Les agradezco que lo hagan ahora”.

Sobre su rol en la plantilla, el mensaje es claro. “Estoy preparado siempre para jugar, por ello entreno, aunque luego el míster no me ponga. Si David (Costas) no está, estoy preparado”.