Así fue el fin de semana para nuestros principales equipos

FÚTBOL
Segunda División
BURGOS REAL OVIEDO 0-1
SPORTING PONFERRADINA 2-3
Segunda RFEF
MARINO SALAMANCA 0-1
SEGOVIANA LANGREO 2-0
ADARVE AVILÉS 0-3
LLANERA CEARES 4-2
Tercera División
ROCES COLUNGA 0-0
CAUDAL SPORTING B 1-1
LANGREO B LLANES 2-2
TUILLA L’ENTREGU 1-1
LEALTAD COVADONGA 1-1
LUARCA LENENESE 2-1
SAN MARTÍN VETUSTA 1-4
URRACA NAVARRO 2-0
INDUSTRIAL MOSCONIA 2-1
TITÁNICO PRAVIANO 2-3
BALONCESTO
LEB ORO
TAU CASTELLÓ UNICAJA BANCO 82-74
LEB PLATA
MELILLA CIRCULO 94-91
LIGA EBA
MARÍN CORINTO GIJON 75-65
LA ANTIGUA UNICAJA BANCO B 86-61
BALONMANO
División de Honor Femenina
VALLADOLID UNICAJA BANCO 33-34
Plata Femenina
GIJÓN RODAVIGO 28-24
LOBAS GLOBAL CAÑIZA 27-26
SIERO LANZAROTE 17-27
U. FINANCIERA TENERIFE APLAZADO
1ª Nacional Masculina
CAFES TOSCAF GRUPO IMQ 27-22
FINETWORK CAMARGO 31-26
U. FINANCIERA EZEQUIEL 38-18
LUANCO CENTER VETUSTA 20-27
HOCKEY
Copa de Europa
COUTRAS TELECABLE 0-11
OK Plata Femenina
ESNECA ARECES 7-2
LENA ALCORCÓN 0-4
RESA PATIN NALÓN 2-2
OK Liga Bronce Norte
URDANETA ROLLER 2-11
COMPOSTELA TELECABLE 1-3
ARECES BOOLING 5-3