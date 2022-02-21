DEPORTES / AGENDA

Así fue el fin de semana para nuestros principales equipos

Así fue el fin de semana en números para nuestros principales equipos

Chisco García

Oviedo | 21.02.2022 09:35

Flor Villarroel, jugadora del Lobas Global Oviedo
Flor Villarroel, jugadora del Lobas Global Oviedo | OVIEDO BALONMANO

FÚTBOL

Segunda División

BURGOS REAL OVIEDO 0-1

SPORTING PONFERRADINA 2-3

Segunda RFEF

MARINO SALAMANCA 0-1

SEGOVIANA LANGREO 2-0

ADARVE AVILÉS 0-3

LLANERA CEARES 4-2

Tercera División

ROCES COLUNGA 0-0

CAUDAL SPORTING B 1-1

LANGREO B LLANES 2-2

TUILLA L’ENTREGU 1-1

LEALTAD COVADONGA 1-1

LUARCA LENENESE 2-1

SAN MARTÍN VETUSTA 1-4

URRACA NAVARRO 2-0

INDUSTRIAL MOSCONIA 2-1

TITÁNICO PRAVIANO 2-3

BALONCESTO

LEB ORO

TAU CASTELLÓ UNICAJA BANCO 82-74

LEB PLATA

MELILLA CIRCULO 94-91

LIGA EBA

MARÍN CORINTO GIJON 75-65

LA ANTIGUA UNICAJA BANCO B 86-61

BALONMANO

División de Honor Femenina

VALLADOLID UNICAJA BANCO 33-34

Plata Femenina

GIJÓN RODAVIGO 28-24

LOBAS GLOBAL CAÑIZA 27-26

SIERO LANZAROTE 17-27

U. FINANCIERA TENERIFE APLAZADO

1ª Nacional Masculina

CAFES TOSCAF GRUPO IMQ 27-22

FINETWORK CAMARGO 31-26

U. FINANCIERA EZEQUIEL 38-18

LUANCO CENTER VETUSTA 20-27

HOCKEY

Copa de Europa

COUTRAS TELECABLE 0-11

OK Plata Femenina

ESNECA ARECES 7-2

LENA ALCORCÓN 0-4

RESA PATIN NALÓN 2-2

OK Liga Bronce Norte

URDANETA ROLLER 2-11

COMPOSTELA TELECABLE 1-3

ARECES BOOLING 5-3

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