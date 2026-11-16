Así fue el fin de semana deportivo en Asturias

En Primera RFEF, el Real Avilés sumó un empate en su desplazamiento a Zamora (2-2). En Segunda RFEF, el Vetusta consiguió el triunfo en Gernika por 1-2, mientras que el Llanera cayó por 3-1 ante el Coruxo y el Marino perdió por 4-1 en Portugalete.

La Tercera RFEF dejó las amplias victorias del Sporting Atlético sobre el Gijón Industrial (5-0) y del Langreo ante el Siero (4-0). Covadonga y Llanes resolvieron sus compromisos con sendos 3-0 frente al Astur y el Ceares, respectivamente. El Colunga, por su parte, ganó por 1-2 en el campo del Caudal.

También vencieron el Praviano, por 3-2 al Condal, y L’Entregu, por 3-1 al Andés. Avilés Stadium y San Martín empataron a uno, el mismo marcador que registró el encuentro entre el Lealtad y el Mosconia. En Segunda RFEF femenina, el Real Oviedo perdió ante el Madrid B (1-2) y el duelo entre el Real Avilés y el Sporting terminó con empate (1-1).

Tres victorias en Tercera FEB y derrota del Alimerka Oviedo

El Alimerka Oviedo perdió por diez puntos en la cancha del Basket Menorca (75-65) en Primera FEB. El balance fue positivo en Tercera FEB, con victorias del Universidad de Oviedo, el Villa de Mieres y el Círculo Gijón.

El Universidad de Oviedo alcanzó los 110 puntos en su visita al Rosalía (87-110), mientras que el Círculo Gijón también superó el centenar ante el USAL Meins Avenida (108-87). Más ajustado fue el triunfo del Villa de Mieres en la pista del Novobasket, por 91-94.

En Liga Femenina 2, el Siroko Gijón Basket cayó en Las Rozas (87-68). El partido del ADBA Sanfer Artchivo frente al Cochinillo Segoviano quedó aplazado al 7 de diciembre.

El Balonmano Gijón se lleva el duelo asturiano

Las Lobas Alimerka perdieron por 18-25 ante La Rioja en la Liga Guerreras. En Plata femenina, el enfrentamiento asturiano entre las Lobas Alimerka B y el Balonmano Gijón se resolvió a favor del conjunto gijonés por 31-34.

En División de Honor Plata masculina, el Confía Base Oviedo cedió por un solo gol frente al Benidorm (24-25). La Primera Nacional masculina dejó las victorias del Royal Premium Gijón ante el Recoletas (30-32) y del Grupo en Astillero (35-36). El Autocenter Principado perdió en su visita a Lafuente (25-18), mientras que Horizonte Atlética y Sanse empataron a 37.

El Telecable firma un 6-0 y el Bádminton Oviedo un 0-7

El 6-0 del Telecable al Mataró fue la principal alegría del hockey asturiano. En OK Plata femenina, el Mieres cayó ante el Berenguela (2-0) y el Oviedo Roller perdió en la pista del Colegio Virgen de Europa (5-3). En OK Liga Plata Norte, el Oviedo Roller cedió frente al Tordera por 2-6.

En la categoría de bronce, el Telecable empató a tres en Órdenes. El Patinalón perdió por 3-2 ante el Compañía de María; el Oviedo Booling, por 1-3 frente al Liceo; y el Mieres, por 7-5 en Oleiros.

El bádminton aportó otro de los marcadores destacados: el Bádminton Oviedo ganó los siete encuentros de su enfrentamiento con el Arjonilla y cerró su desplazamiento con un 0-7.

Victorias del Oviedo y el Grupo en voleibol

En Superliga 2 masculina, el Oviedo venció al Parla por 3-1, mientras que el Jovellanos perdió ante el Gupane por 0-3. En Primera División masculina, el Grupo se impuso a Las Rozas en un partido que necesitó cinco sets (3-2).

En Primera División femenina, Los Campos ganó el duelo asturiano ante el Grupo por 3-1 y el Curtidora Universidad derrotó al Oleiros por 3-0. El Club Voleibol Oviedo cayó en la pista del Cuesta Piedra (3-0) y La Calzada perdió ante el Emevé (3-1).

Telecable y Bádminton Oviedo destacan en el fin de semana del deporte asturiano

El Vetusta gana en Gernika y Universidad de Oviedo, Villa de Mieres y Círculo Gijón vencen en Tercera FEB, mientras el Alimerka Oviedo cae en Menorca

El Telecable y el Bádminton Oviedo firmaron dos de los resultados más contundentes del fin de semana del deporte asturiano. El conjunto gijonés venció por 6-0 al Mataró en la OK Liga femenina y el equipo ovetense se impuso por 0-7 en su visita al Arjonilla. Dos triunfos que sobresalen en una jornada con victoria a domicilio del Vetusta, victorias del Universidad de Oviedo, el Villa de Mieres y el Círculo Gijón en Tercera FEB y derrotas del Alimerka Oviedo y las Lobas Alimerka.

El Vetusta gana en Gernika y el Colunga vence en el campo del Caudal

En Primera RFEF, el Real Avilés sumó un empate en su desplazamiento a Zamora (2-2). En Segunda RFEF, el Vetusta consiguió el triunfo en Gernika por 1-2, mientras que el Llanera cayó por 3-1 ante el Coruxo y el Marino perdió por 4-1 en Portugalete.

La Tercera RFEF dejó las amplias victorias del Sporting Atlético sobre el Gijón Industrial (5-0) y del Langreo ante el Siero (4-0). Covadonga y Llanes resolvieron sus compromisos con sendos 3-0 frente al Astur y el Ceares, respectivamente. El Colunga, por su parte, ganó por 1-2 en el campo del Caudal.

También vencieron el Praviano, por 3-2 al Condal, y L’Entregu, por 3-1 al Andés. Avilés Stadium y San Martín empataron a uno, el mismo marcador que registró el encuentro entre el Lealtad y el Mosconia. En Segunda RFEF femenina, el Real Oviedo perdió ante el Madrid B (1-2) y el duelo entre el Real Avilés y el Sporting terminó con empate (1-1).

Tres victorias en Tercera FEB y derrota del Alimerka Oviedo

El Alimerka Oviedo perdió por diez puntos en la cancha del Basket Menorca (75-65) en Primera FEB. El balance fue positivo en Tercera FEB, con victorias del Universidad de Oviedo, el Villa de Mieres y el Círculo Gijón.

El Universidad de Oviedo alcanzó los 110 puntos en su visita al Rosalía (87-110), mientras que el Círculo Gijón también superó el centenar ante el USAL Meins Avenida (108-87). Más ajustado fue el triunfo del Villa de Mieres en la pista del Novobasket, por 91-94.

En Liga Femenina 2, el Siroko Gijón Basket cayó en Las Rozas (87-68). El partido del ADBA Sanfer Artchivo frente al Cochinillo Segoviano quedó aplazado al 7 de diciembre.

El Balonmano Gijón se lleva el duelo asturiano

Las Lobas Alimerka perdieron por 18-25 ante La Rioja en la Liga Guerreras. En Plata femenina, el enfrentamiento asturiano entre las Lobas Alimerka B y el Balonmano Gijón se resolvió a favor del conjunto gijonés por 31-34.

En División de Honor Plata masculina, el Confía Base Oviedo cedió por un solo gol frente al Benidorm (24-25). La Primera Nacional masculina dejó las victorias del Royal Premium Gijón ante el Recoletas (30-32) y del Grupo en Astillero (35-36). El Autocenter Principado perdió en su visita a Lafuente (25-18), mientras que Horizonte Atlética y Sanse empataron a 37.

El Telecable firma un 6-0 y el Bádminton Oviedo un 0-7

El 6-0 del Telecable al Mataró fue la principal alegría del hockey asturiano. En OK Plata femenina, el Mieres cayó ante el Berenguela (2-0) y el Oviedo Roller perdió en la pista del Colegio Virgen de Europa (5-3). En OK Liga Plata Norte, el Oviedo Roller cedió frente al Tordera por 2-6.

En la categoría de bronce, el Telecable empató a tres en Órdenes. El Patinalón perdió por 3-2 ante el Compañía de María; el Oviedo Booling, por 1-3 frente al Liceo; y el Mieres, por 7-5 en Oleiros.

El bádminton aportó otro de los marcadores destacados: el Bádminton Oviedo ganó los siete encuentros de su enfrentamiento con el Arjonilla y cerró su desplazamiento con un 0-7.

Victorias del Oviedo y el Grupo en voleibol

En Superliga 2 masculina, el Oviedo venció al Parla por 3-1, mientras que el Jovellanos perdió ante el Gupane por 0-3. En Primera División masculina, el Grupo se impuso a Las Rozas en un partido que necesitó cinco sets (3-2).

En Primera División femenina, Los Campos ganó el duelo asturiano ante el Grupo por 3-1 y el Curtidora Universidad derrotó al Oleiros por 3-0. El Club Voleibol Oviedo cayó en la pista del Cuesta Piedra (3-0) y La Calzada perdió ante el Emevé (3-1).

Resultados del fin de semana

PRIMERA RFEF

Local Visitante Resultado Zamora Real Avilés 2-2

SEGUNDA RFEF

Local Visitante Resultado Coruxo Llanera 3-1 Gernika Vetusta 1-2 Portugalete Marino 4-1

TERCERA RFEF

Local Visitante Resultado Avilés Stadium San Martín 1-1 Sporting Atlético Gijón Industrial 5-0 Covadonga Astur 3-0 Llanes Ceares 3-0 Lealtad Mosconia 1-1 Praviano Condal 3-2 Langreo Siero 4-0 L’Entregu Andés 3-1 Caudal Colunga 1-2

SEGUNDA RFEF FEMENINA

Local Visitante Resultado Real Oviedo Madrid B 1-2 Real Avilés Sporting 1-1

1ª FEB

Local Visitante Resultado Basket Menorca Alimerka Oviedo 75-65

3ª FEB

Local Visitante Resultado Rosalía Universidad de Oviedo 87-110 Novobasket Villa de Mieres 91-94 Círculo Gijón USAL Meins Avenida 108-87

LIGA FEMENINA 2

Local Visitante Resultado Las Rozas Siroko Gijón Basket 87-68 ADBA Sanfer Artchivo Cochinillo Segoviano Aplazado 7 diciembre

LIGA GUERRERAS

Local Visitante Resultado Lobas Alimerka La Rioja 18-25

PLATA FEMENINA

Local Visitante Resultado Lobas Alimerka B Balonmano Gijón 31-34

DIVISIÓN DE HONOR PLATA MASCULINA

Local Visitante Resultado Confía Base Oviedo Benidorm 24-25

1ª NACIONAL MASCULINA

Local Visitante Resultado Recoletas Royal Premium Gijón 30-32 Lafuente Autocenter Principado 25-18 Astillero Grupo 35-36 Horizonte Atlética Sanse 37-37

OK LIGA FEMENINA

Local Visitante Resultado Telecable Mataró 6-0

OK PLATA FEMENINA

Local Visitante Resultado Berenguela Mieres 2-0 Colegio Virgen de Europa Oviedo Roller 5-3

OK LIGA PLATA NORTE

Local Visitante Resultado Oviedo Roller Tordera 2-6

OK LIGA BRONCE NORTE

Local Visitante Resultado Órdenes Telecable 3-3 Compañía de María Patinalón 3-2 Oviedo Booling Liceo 1-3 Oleiros Mieres 7-5

BÁDMINTON

Local Visitante Resultado Arjonilla Bádminton Oviedo 0-7

SUPERLIGA 2 MASCULINA

Local Visitante Resultado Jovellanos Gupane 0-3 Oviedo Parla 3-1

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA

Local Visitante Resultado Grupo Las Rozas 3-2

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA