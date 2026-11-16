Así fue el fin de semana deportivo en Asturias

En Primera RFEF, el Real Avilés sumó un empate en su desplazamiento a Zamora (2-2). En Segunda RFEF, el Vetusta consiguió el triunfo en Gernika por 1-2, mientras que el Llanera cayó por 3-1 ante el Coruxo y el Marino perdió por 4-1 en Portugalete.
La Tercera RFEF dejó las amplias victorias del Sporting Atlético sobre el Gijón Industrial (5-0) y del Langreo ante el Siero (4-0). Covadonga y Llanes resolvieron sus compromisos con sendos 3-0 frente al Astur y el Ceares, respectivamente. El Colunga, por su parte, ganó por 1-2 en el campo del Caudal.
También vencieron el Praviano, por 3-2 al Condal, y L’Entregu, por 3-1 al Andés. Avilés Stadium y San Martín empataron a uno, el mismo marcador que registró el encuentro entre el Lealtad y el Mosconia. En Segunda RFEF femenina, el Real Oviedo perdió ante el Madrid B (1-2) y el duelo entre el Real Avilés y el Sporting terminó con empate (1-1).
Tres victorias en Tercera FEB y derrota del Alimerka Oviedo
El Alimerka Oviedo perdió por diez puntos en la cancha del Basket Menorca (75-65) en Primera FEB. El balance fue positivo en Tercera FEB, con victorias del Universidad de Oviedo, el Villa de Mieres y el Círculo Gijón.
El Universidad de Oviedo alcanzó los 110 puntos en su visita al Rosalía (87-110), mientras que el Círculo Gijón también superó el centenar ante el USAL Meins Avenida (108-87). Más ajustado fue el triunfo del Villa de Mieres en la pista del Novobasket, por 91-94.
En Liga Femenina 2, el Siroko Gijón Basket cayó en Las Rozas (87-68). El partido del ADBA Sanfer Artchivo frente al Cochinillo Segoviano quedó aplazado al 7 de diciembre.
El Balonmano Gijón se lleva el duelo asturiano
Las Lobas Alimerka perdieron por 18-25 ante La Rioja en la Liga Guerreras. En Plata femenina, el enfrentamiento asturiano entre las Lobas Alimerka B y el Balonmano Gijón se resolvió a favor del conjunto gijonés por 31-34.
En División de Honor Plata masculina, el Confía Base Oviedo cedió por un solo gol frente al Benidorm (24-25). La Primera Nacional masculina dejó las victorias del Royal Premium Gijón ante el Recoletas (30-32) y del Grupo en Astillero (35-36). El Autocenter Principado perdió en su visita a Lafuente (25-18), mientras que Horizonte Atlética y Sanse empataron a 37.
El Telecable firma un 6-0 y el Bádminton Oviedo un 0-7
El 6-0 del Telecable al Mataró fue la principal alegría del hockey asturiano. En OK Plata femenina, el Mieres cayó ante el Berenguela (2-0) y el Oviedo Roller perdió en la pista del Colegio Virgen de Europa (5-3). En OK Liga Plata Norte, el Oviedo Roller cedió frente al Tordera por 2-6.
En la categoría de bronce, el Telecable empató a tres en Órdenes. El Patinalón perdió por 3-2 ante el Compañía de María; el Oviedo Booling, por 1-3 frente al Liceo; y el Mieres, por 7-5 en Oleiros.
El bádminton aportó otro de los marcadores destacados: el Bádminton Oviedo ganó los siete encuentros de su enfrentamiento con el Arjonilla y cerró su desplazamiento con un 0-7.
Victorias del Oviedo y el Grupo en voleibol
En Superliga 2 masculina, el Oviedo venció al Parla por 3-1, mientras que el Jovellanos perdió ante el Gupane por 0-3. En Primera División masculina, el Grupo se impuso a Las Rozas en un partido que necesitó cinco sets (3-2).
En Primera División femenina, Los Campos ganó el duelo asturiano ante el Grupo por 3-1 y el Curtidora Universidad derrotó al Oleiros por 3-0. El Club Voleibol Oviedo cayó en la pista del Cuesta Piedra (3-0) y La Calzada perdió ante el Emevé (3-1).
Telecable y Bádminton Oviedo destacan en el fin de semana del deporte asturiano
El Vetusta gana en Gernika y Universidad de Oviedo, Villa de Mieres y Círculo Gijón vencen en Tercera FEB, mientras el Alimerka Oviedo cae en Menorca
El Telecable y el Bádminton Oviedo firmaron dos de los resultados más contundentes del fin de semana del deporte asturiano. El conjunto gijonés venció por 6-0 al Mataró en la OK Liga femenina y el equipo ovetense se impuso por 0-7 en su visita al Arjonilla. Dos triunfos que sobresalen en una jornada con victoria a domicilio del Vetusta, victorias del Universidad de Oviedo, el Villa de Mieres y el Círculo Gijón en Tercera FEB y derrotas del Alimerka Oviedo y las Lobas Alimerka.
El Vetusta gana en Gernika y el Colunga vence en el campo del Caudal
En Primera RFEF, el Real Avilés sumó un empate en su desplazamiento a Zamora (2-2). En Segunda RFEF, el Vetusta consiguió el triunfo en Gernika por 1-2, mientras que el Llanera cayó por 3-1 ante el Coruxo y el Marino perdió por 4-1 en Portugalete.
La Tercera RFEF dejó las amplias victorias del Sporting Atlético sobre el Gijón Industrial (5-0) y del Langreo ante el Siero (4-0). Covadonga y Llanes resolvieron sus compromisos con sendos 3-0 frente al Astur y el Ceares, respectivamente. El Colunga, por su parte, ganó por 1-2 en el campo del Caudal.
También vencieron el Praviano, por 3-2 al Condal, y L’Entregu, por 3-1 al Andés. Avilés Stadium y San Martín empataron a uno, el mismo marcador que registró el encuentro entre el Lealtad y el Mosconia. En Segunda RFEF femenina, el Real Oviedo perdió ante el Madrid B (1-2) y el duelo entre el Real Avilés y el Sporting terminó con empate (1-1).
Tres victorias en Tercera FEB y derrota del Alimerka Oviedo
El Alimerka Oviedo perdió por diez puntos en la cancha del Basket Menorca (75-65) en Primera FEB. El balance fue positivo en Tercera FEB, con victorias del Universidad de Oviedo, el Villa de Mieres y el Círculo Gijón.
El Universidad de Oviedo alcanzó los 110 puntos en su visita al Rosalía (87-110), mientras que el Círculo Gijón también superó el centenar ante el USAL Meins Avenida (108-87). Más ajustado fue el triunfo del Villa de Mieres en la pista del Novobasket, por 91-94.
En Liga Femenina 2, el Siroko Gijón Basket cayó en Las Rozas (87-68). El partido del ADBA Sanfer Artchivo frente al Cochinillo Segoviano quedó aplazado al 7 de diciembre.
El Balonmano Gijón se lleva el duelo asturiano
Las Lobas Alimerka perdieron por 18-25 ante La Rioja en la Liga Guerreras. En Plata femenina, el enfrentamiento asturiano entre las Lobas Alimerka B y el Balonmano Gijón se resolvió a favor del conjunto gijonés por 31-34.
En División de Honor Plata masculina, el Confía Base Oviedo cedió por un solo gol frente al Benidorm (24-25). La Primera Nacional masculina dejó las victorias del Royal Premium Gijón ante el Recoletas (30-32) y del Grupo en Astillero (35-36). El Autocenter Principado perdió en su visita a Lafuente (25-18), mientras que Horizonte Atlética y Sanse empataron a 37.
El Telecable firma un 6-0 y el Bádminton Oviedo un 0-7
El 6-0 del Telecable al Mataró fue la principal alegría del hockey asturiano. En OK Plata femenina, el Mieres cayó ante el Berenguela (2-0) y el Oviedo Roller perdió en la pista del Colegio Virgen de Europa (5-3). En OK Liga Plata Norte, el Oviedo Roller cedió frente al Tordera por 2-6.
En la categoría de bronce, el Telecable empató a tres en Órdenes. El Patinalón perdió por 3-2 ante el Compañía de María; el Oviedo Booling, por 1-3 frente al Liceo; y el Mieres, por 7-5 en Oleiros.
El bádminton aportó otro de los marcadores destacados: el Bádminton Oviedo ganó los siete encuentros de su enfrentamiento con el Arjonilla y cerró su desplazamiento con un 0-7.
Victorias del Oviedo y el Grupo en voleibol
En Superliga 2 masculina, el Oviedo venció al Parla por 3-1, mientras que el Jovellanos perdió ante el Gupane por 0-3. En Primera División masculina, el Grupo se impuso a Las Rozas en un partido que necesitó cinco sets (3-2).
En Primera División femenina, Los Campos ganó el duelo asturiano ante el Grupo por 3-1 y el Curtidora Universidad derrotó al Oleiros por 3-0. El Club Voleibol Oviedo cayó en la pista del Cuesta Piedra (3-0) y La Calzada perdió ante el Emevé (3-1).
Resultados del fin de semana
PRIMERA RFEF
|Local
|Visitante
|Resultado
|Zamora
|Real Avilés
|2-2
SEGUNDA RFEF
|Local
|Visitante
|Resultado
|Coruxo
|Llanera
|3-1
|Gernika
|Vetusta
|1-2
|Portugalete
|Marino
|4-1
TERCERA RFEF
|Local
|Visitante
|Resultado
|Avilés Stadium
|San Martín
|1-1
|Sporting Atlético
|Gijón Industrial
|5-0
|Covadonga
|Astur
|3-0
|Llanes
|Ceares
|3-0
|Lealtad
|Mosconia
|1-1
|Praviano
|Condal
|3-2
|Langreo
|Siero
|4-0
|L’Entregu
|Andés
|3-1
|Caudal
|Colunga
|1-2
SEGUNDA RFEF FEMENINA
|Local
|Visitante
|Resultado
|Real Oviedo
|Madrid B
|1-2
|Real Avilés
|Sporting
|1-1
1ª FEB
|Local
|Visitante
|Resultado
|Basket Menorca
|Alimerka Oviedo
|75-65
3ª FEB
|Local
|Visitante
|Resultado
|Rosalía
|Universidad de Oviedo
|87-110
|Novobasket
|Villa de Mieres
|91-94
|Círculo Gijón
|USAL Meins Avenida
|108-87
LIGA FEMENINA 2
|Local
|Visitante
|Resultado
|Las Rozas
|Siroko Gijón Basket
|87-68
|ADBA Sanfer Artchivo
|Cochinillo Segoviano
|Aplazado 7 diciembre
LIGA GUERRERAS
|Local
|Visitante
|Resultado
|Lobas Alimerka
|La Rioja
|18-25
PLATA FEMENINA
|Local
|Visitante
|Resultado
|Lobas Alimerka B
|Balonmano Gijón
|31-34
DIVISIÓN DE HONOR PLATA MASCULINA
|Local
|Visitante
|Resultado
|Confía Base Oviedo
|Benidorm
|24-25
1ª NACIONAL MASCULINA
|Local
|Visitante
|Resultado
|Recoletas
|Royal Premium Gijón
|30-32
|Lafuente
|Autocenter Principado
|25-18
|Astillero
|Grupo
|35-36
|Horizonte Atlética
|Sanse
|37-37
OK LIGA FEMENINA
|Local
|Visitante
|Resultado
|Telecable
|Mataró
|6-0
OK PLATA FEMENINA
|Local
|Visitante
|Resultado
|Berenguela
|Mieres
|2-0
|Colegio Virgen de Europa
|Oviedo Roller
|5-3
OK LIGA PLATA NORTE
|Local
|Visitante
|Resultado
|Oviedo Roller
|Tordera
|2-6
OK LIGA BRONCE NORTE
|Local
|Visitante
|Resultado
|Órdenes
|Telecable
|3-3
|Compañía de María
|Patinalón
|3-2
|Oviedo Booling
|Liceo
|1-3
|Oleiros
|Mieres
|7-5
BÁDMINTON
|Local
|Visitante
|Resultado
|Arjonilla
|Bádminton Oviedo
|0-7
SUPERLIGA 2 MASCULINA
|Local
|Visitante
|Resultado
|Jovellanos
|Gupane
|0-3
|Oviedo
|Parla
|3-1
PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA
|Local
|Visitante
|Resultado
|Grupo
|Las Rozas
|3-2
PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA
|Local
|Visitante
|Resultado
|Cuesta Piedra
|Club Voleibol Oviedo
|3-0
|Los Campos
|Grupo
|3-1
|Curtidora Universidad
|Oleiros
|3-0
|Emevé
|La Calzada
|3-1