REAL OVIEDO

Almada: “El reto es devolver la alegría al Real Oviedo”

Guillermo Almada ya trabaja como nuevo entrenador del Real Oviedo y no esconde la magnitud del desafío. “Es un reto muy importante para nosotros y para los jugadores, tratando de recuperar la alegría de toda la familia del Real Oviedo”, señaló el técnico en sus primeras palabras.

Chisco García

Oviedo |

El uruguayo explicó que su llegada fue rápida y decisiva. “Todo fue muy dinámico y muy rápido. Nos hicieron sentir que nos necesitaban y eso nos llevó a tomar la decisión”, afirmó, destacando su identificación con el proyecto desde el primer contacto.

Consciente de la urgencia por ganar, Almada subrayó que los resultados deben llegar desde el juego. “Ganar es un bálsamo, pero el resultado tiene que ser consecuencia de lo que representamos en la cancha”, apuntó, convencido de que el equipo puede salir de la situación actual.

El nuevo técnico insistió en el trabajo y la conexión con la grada como ejes fundamentales. “Tenemos que demostrarlo con trabajo, entrega y juego, para que la afición se sienta representada”, añadió.

Sobre el estado del vestuario, Almada reconoció el golpe anímico, aunque percibe ambición por revertir la dinámica. “Los jugadores están afectados, pero noté muchas ganas de cambiar esta situación”, concluyó.

En el enlace de esta noticia puedes escuchar la rueda de prensa íntegra de Guillermo Almada.

