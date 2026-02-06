Almada: “No se pudo traer a nadie más y no hay reproches”

El entrenador insistió en que no mira atrás ni se lamenta por lo que no llegó en el mercado. "Sé que todas las partes del club hicieron el máximo esfuerzo. No se pudo traer a nadie más y no hay reproches", explicó, subrayando que el objetivo ahora es potenciar al grupo actual. "Tenemos una plantilla muy comprometida y nuestro trabajo es hacerla crecer colectivamente".

Almada remarcó la importancia del aspecto mental en una clasificación tan apretada. "Hay muchos equipos metidos en pocos puntos y lo mental va a pesar muchísimo", señaló. "Ser fuerte de cabeza en situaciones complejas es determinante para salir adelante".

El técnico reconoció que la victoria reciente ha supuesto un impulso anímico. "Cuando ganas se respira otro aire y eso genera confianza", dijo, destacando además la buena convivencia dentro del vestuario. En el apartado físico, confirmó la recuperación de Eric Bailes, aunque aún en proceso de ponerse a tono.

Sobre el césped de Vallecas, Almada fue práctico. "No estamos para ser elitistas. Si el campo está bien o mal, tenemos que adaptarnos rápido", comentó, recordando la situación delicada del equipo.

Finalmente, reiteró su mensaje de lucha y optimismo. "No pensamos en el descenso. Vamos a pelear hasta el último minuto por mantener la categoría", concluyó.

En el enlace de esta noticia puedes escuchar la rueda de prensa íntegra de Guillermo Almada.