Olivia Molina: "El trabajo que una hace, lo dignifica una misma"

Hoy me acompaña una mujer cuyo apellido es historia del arte en su propia esencia. Hija, sobrina y nieta de artistas, en la pequeña pantalla puede presumir de haber aprobado, y con nota, la asignatura de Física o química y de haber sabido aprovechar su tiempo, Al salir de clase.

Y es que, tras haberse enfrentado, en formato televisivo, A tortas con la Vida, Olivia Molina llegó a la conclusión de que Amar es para siempre. En el cine, con una trayectoria que incluye títulos como Jara, Yo soy Sola o Memoria de mis putas tristes, está próxima a estrenar Arriba Tutto, la ópera prima de José Mota como director de ficción, aunque lleva desde junio celebrando el haber conocido Un hombre de verdad.

Experta en la dieta mediterránea, por exigencias del guión y también por aquello de haber nacido en Ibiza, llega, los días nueve y diez, al Teatro Palacio Valdés de Avilés, con el estreno absoluto de A puerta Cerrada. Una obra de Jean Paul Sartre, dirigida por Ainhoa Amestoy y en la que comparte escenario con Isabel Ordaz, Pere Ponce y Jesús Asensi.