El origen de esta compañía familiar se encuentra en Artesanos de Cuevas, una saga de apicultores que comenzó a trabajar en Felechosa, en el concejo de Aller. Su implicación y trabajo la convirtió en una empresa pionera en Asturias y en España. Esta manera de trabajar de forma tradicional les llevó a conseguir que muchos emprendedores siguieran sus pasos, gracias a su filosofía de puertas abiertas y de compartir su pasión por la apicultura y la naturaleza.

En Olaya Miel, por aquel entonces Artesanos de Cuevas, fueron los primeros en producir mieles monoflorales y en incorporar la trashumancia en Asturias. Además, también comenzaron con la elaboración de miel en crema dentro de la región

Olaya y Mario Pérez, son dos hermanos muy orgullosos de ser la tercera generación de esta familia de apicultores en Asturias. Y están aquí porque la miel siempre ha formado parte de sus vidas. Cuando eran niños, deseaban que llegara el verano para poder sacar miel, porque era donde más disfrutaban , entre animales y en plena naturaleza. Esta filosofía de trabajo y este respeto por la naturaleza han dado sus frutos. Porque creen que para dedicarse a esta profesión y conseguir un producto de calidad como el suyo tienen que sentir ese respeto y pasión por el entorno.

Manejar la producción desde el punto de vista ecológico implica vivir la profesión bajo unos principios de sostenibilidad. Es imprescindible cuidar el bienestar animal, preservar los recursos naturales, fomentar la biodiversidad y saber cuál es la posición en este entorno.

Les apasiona la apicultura y la naturaleza y por eso realizan proyectos pedagógicos y talleres para difundir la importancia del cuidado y el respeto por las abejas. Creen que la miel asturiana es tan especial como lo es nuestro paraíso. Su sabor es único y en parte se debe a sus paisajes, a sus bosques autóctonos y a su clima.

Para Olaya y Mario, lo primordial es el bienestar y el buen manejo de las colmenas. La geografía asturiana da lugar a mieles únicas y muy valoradas en el mercado nacional e internacional, sin embargo, conseguir esta excelencia no es fácil. En Olaya Miel buscan asentamientos libres de contaminación alejados de cultivos intensivos.

Extraen miel en tres zonas distintas: centro, costa y alta montaña. ¿Y qué significa extraer la miel de forma natural?, no utilizan sustancias químicas que puedan dejar residuos en la colmena y no las alimentan de forma artificial, es decir, que no extraen toda la miel y les dejan la suficiente para que puedan pasar el invierno. Para crear una miel más pura y sin residuos ubican sus colmenas en plena naturaleza y esto implica que tengan que convivir con su fauna autóctona. A sus tareas diarias se suma la búsqueda del equilibrio entre el entorno natural y el efecto que su presencia pueda causar en él.

Pero para conseguir un producto 100% ecológico es necesario dar un último paso antes de venderla al cliente: analizar la miel. En OLAYA MIEL cuentan con las certificaciones que aseguran que su producto no contiene ningún tipo de residuo. 0% residuos 100% miel tradicional. Porque además de asegurarnos que nos encantará, quieren cuidarnos.