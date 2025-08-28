El Principado elige la Comarca de la Sidra para festejar el Día de Asturias y celebrar la declaración de la Unesco

El Gobierno de Asturias celebrará del 5 al 8 de septiembre en los seis concejos que integran la Comarca de la Sidra los actos conmemorativos del Día de Asturias, que este año rinde homenaje a la cultura sidrera, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

La consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, el director general de Reto Demográfico, Marcos Niño y el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, acompañados por los alcaldes de Bimenes, Cabranes, Colunga, Nava y Sariego, han presentado esta mañana el programa de actividades gratuitas que acogerá cada uno de los concejos anfitriones.

La Comarca de la Sidra está integrada por seis concejos: Villaviciosa, Nava, Bimenes, Colunga, Sariego y Cabranes. Todos comparten como denominador común la producción sidrera. La celebración de esta emblemática festividad en este territorio rinde homenaje a la reciente declaración de la cultura sidrera asturiana como Patrimonio de la Humanidad.

Además de la sidra, la música, la cultura y la tradición protagonizan una completa programación pensada para disfrutar en familia y abierta a residentes y visitantes. Combinará mercados tradicionales, muestras de gastronomía, exhibiciones de deportes y juegos autóctonos, actividades infantiles y espectáculos de calle. El patrimonio histórico y natural de la comarca también tendrá un papel protagonista con visitas guiadas, talleres y propuestas para todos los públicos.

Fiesta de encuentro de los asturianos

La consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, ha destacado que “el Día de Asturias es la gran fiesta de encuentro de las y los asturianos, en la que conmemoramos lo que somos y lo que proyectamos al mundo”. Además, ha añadido, “este año lo hacemos poniendo en valor la cultura sidrera y la colaboración entre concejos, como ya ocurrió el año pasado con la celebración conjunta en los tres concejos de Los Oscos”.

En este sentido, Gutiérrez ha añadido que “este modelo itinerante y compartido refuerza la cohesión territorial: cada concejo aporta su personalidad y, juntos, tejemos una programación abierta a familias, residentes y visitantes que disfrutan de nuestras tradiciones, nuestro patrimonio y nuestra música”.

El Día de Asturias volverá a ser, de esta forma, una gran fiesta de encuentro, con la cultura sidrera como símbolo y nexo común.

A continuación se adjunta un resumen de la programación por concejos:

Sariego (5 de septiembre, tarde-noche). El programa arranca con una exhibición de deporte tradicional en Vega y el pasacalles a cargo de la Bandina L’Emboláu. En Narzana, el público disfrutará de las visitas teatralizadas y actuaciones musicales de Amaia Rey y del Coro Errante en la Cueva de San Pedrín. También podrán visitarse el Llagar Trabanco y la Yeguada Finca Maeza y habrá espicha con degustación de productos típicos. Cierra las actividades en Sariego el concierto de Los Berrones y de la orquesta Grupo Límite.

Colunga (6 de septiembre, mañana). El público que visite el concejo este día tendrá entrada gratuita al Museo del Jurásico de Asturias (MUJA), que ofrecerá actividades especiales como una visita al yacimiento de icnitas de la playa de La Griega en colaboración con el Centro de Interpretación del Sueve, una Yincana Dinosidrera o un taller de mayáu de manzana. Además, en Colunga se podrá disfrutar de un pasacalles con la Bandina L’Emboláu, de la exposición Sidra en la Casa de Cultura, y del concierto de Petit Pop en la Plaza de la iglesia de San Cristóbal.

Villaviciosa (6 de septiembre, tarde-noche). El centro de la villa se llenará con la música de las bandas de gaitas participantes en el Festival Internacional de la Gaita y el parque del Pelambre acogerá el mercado de este festival. También habrá jornada de puertas abiertas en los llagares El Gaitero y Cortina, que estarán comunicados con un tren sidrero con animación.

La música centra la programación en Villaviciosa, que acogerá los conciertos del gaitero Hevia y de la joven cantante asturiana Eva Hevia. También, en colaboración con el Festival Internacional de la Gaita, se ofrecerán las actuaciones de Malin Lewis, Felpeyu y Skama La Rede, además de un espectáculo de drones.

Cabranes (7 de septiembre, mañana). Al Mercáu Tradicional en la plaza del Emigrante de Santolaya, se suma la exposición en la Casa de Cultura Cabranes, cultura y tradición. Los más pequeños disfrutarán con los Juegos a lo grande y habrá degustaciones de sidra y zumo ecológicos y de arroz con leche y boroña, además de una preba de sidra con Tano Collado.

También se realizará un taller de ajedrez y partidas simultáneas y una demostración del traje tradicional de Cabranes, se ofrecerán vuelos cautivos de globo aerostático y, la entrada al Museo de la Escuela Rural, en Viñón, será gratuita. La nota musical la pondrán los pasacalles de Hermanos Joglar y el concierto sesión vermú de Los Acebos.

Bimenes (7 de septiembre, tarde-noche). En la capital del concejo, Martimporra, podrá disfrutarse de una jornada de puertas abiertas y animación teatral en el Palacio Marqués de Casa Estrada. Los Yerbatos y La Pandorga serán los encargados de la ambientación musical y folclórica en el prau del palacio, donde también habrá canción asturiana, una exhibición de lucha valtu y una degustación y elaboración en vivo de chorizo a la sidra. Las actividades en Bimenes finalizan con el concierto de la orquesta Dominó.

Nava (8 de septiembre, mañana-tarde). La entrada al Museo de la Sidra será gratuita durante todo el día. Además, los visitantes podrán disfrutar de canción asturiana, de ambientación costumbrista en el entorno del equipamiento, de una clase magistral de sidra y de una preba con el llagarero José Norniella. En Nava habrá mercado y juegos tradicionales y se ofrecerán vuelos cautivos de globo aerostático, además de un tren sidrero con animación que recorrerá la villa y el pasacalles de la Banda de Gaites Llariegu.

La iglesia de San Bartolomé acogerá un encuentro de agrupaciones corales de la Comarca de la Sidra y en la Plaza Manuel Uría podrá verse la actuación en sesión vermú de Querida Margot y el concierto de la Orquesta Tekila.

Las visitas teatralizadas a la Cueva de San Pedrín, las visitas guiadas a llagares de Sariego y Villaviciosa y a la Yeguada Finca Maeza, así como varias actividades en el MUJA y los vuelos cautivos en globo aerostático tienen plazas limitadas, por lo que es necesario inscribirse en la web https://entradas.turismoasturias.es.

El programa completo de actividades para el Día de Asturias puede consultarse en https://asturiesculturaenrede.es.