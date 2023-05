Las organizaciones agrarias consideran un “éxito” la gran tractorada de esta mañana en Oviedo

Nuevo episodio en la reconquista del campo asturiano.

Entre 370 y 400 vehículos se daban cita esta mañana en el centro de Oviedo, en una multitudinaria macro tractorada, convocada por las distintas organizaciones agrarias de Asturias: URA, COAG, ASAJA, UCA y USAGA. Un encuentro calificado por los organizadores de “éxito total”, por la gran afluencia de personas. “Pero es un éxito no deseado”, afirma Ramón Artime, presidente de ASAJA. “Lo que queríamos era estar en casa -continúa-, porque, si estuviéramos en casa, no habría problemas y estamos aquí porque los hay. Es un éxito porque la gente está muy quemada y nos aprietan tanto que va a llegar un momento que nos asfixien”, añade.

[[H3:El ‘contrato rural’]]

Después de la concentración del pasado 24 de abril, dichas agrupaciones presentaron una suerte de manifiesto que bautizaron como ‘contrato rural’, en el que establecían una serie de compromisos a asumir por parte de los diferentes grupos políticos e instaban a los partidos a firmarlo en un plazo de 7 días.

Ese mismo día, PP, VOX, Foro Asturias, Suma Principado y SOS Asturias plasmaban, por escrito, su apoyo al conjunto agrario. Sin embargo; la falta de respuesta por los políticos restantes hicieron que el mundo rural saliese, una vez más, a la calle, para pelear por “un futuro digno en el campo”.

Durante el recorrido de la manifestación, que tenía como puntos de salida, Las Campas del Naranco y el polígono del Espíritu Santo, el colectivo aprovechó para recordar, una vez más, “los graves problemas que justifican estas movilizaciones”, entre los que destacan la nefasta gestión de la fauna salvaje, especialmente la sobre protección del lobo con su inclusión en el LESPRE; la pésima gestión de los montes, desde la clarificación correcta de su propiedad, hasta su mantenimiento; la falta de protección de las razas autóctonas, o el incumplimiento del control de la Ley de la Cadena Alimentaria, que impide la venta a pérdidas de productos como la leche.

“Queremos concienciar a la sociedad”, afirma Fernando Marrón, de USAGA, “porque los ganaderos ya estamos arruinados. Piensan que vivimos de subvenciones, y eso es lo que está pretendiendo este gobierno. Venden a la sociedad que nos dan ayudas para poder vivir. No señores, yo soy ganadero y vivo de mi trabajo y no quiero que nos sigan dando ayudas y nos mantengan arruinados”.

Ciudadanos se suma a la batalla del campo

Del lado de los políticos, esta mañana fue el turno de Ciudadanos de sumarse al llamado ‘contrato rural’. El candidato naranja a las autonómicas, Manuel Iñarra, plasmaba su firma desde el paseo de Los Álamos. En el caso de la izquierda asturiana, ni IU, ni PSOE, ni Podemos han dado, por el momento, el paso al frente. “El manifiesto no es algo cerrado, estamos abiertos a sugerencias pero hay determinados grupos políticos que no lo quieren firmar y por eso hay que seguir con las reivindicaciones”, afirma Pablo Álvarez, presidente de URA. “Lo que más nos llama la atención -continúa- es que hay algún grupo político no lo firma, no porque no esté de acuerdo con todos los puntos que, evidentemente son negociables; si no que no lo firma porque otro determinado grupo sí lo ha hecho. Y eso es lo que no nos cabe en la cabeza. Vemos que son razones puramente políticas y cuando es un problema tan grave como el sector primario, se diga que no se firma por eso”.

Alejandro Calvo y la reunión que no llega

En el caso del gobierno del Principado, Álvarez comparte que la consejería de Medio Rural les contactó por correo electrónico, para solicitarles una reunión. Después de confirmar que estaban dispuestos a reunirse con el consejero de Medio Rural, Alejandro Calvo, Álvarez apunta que ya no volvieron a tener noticias. “No hay ni fecha ni nada concreto”, apunta.

“Por primera vez, esta consejería, tan mal lo está haciendo que ha conseguido unificar a todas las organizaciones agrarias para protestar por lo mal que lo están haciendo”, sostiene Marrón.

En cuanto a las esperanzas puestas en la coyuntura electoral, Álvarez afirma que es un buen momento para ser escuchados, aunque no confía demasiado en la clase dirigente: “Los políticos solo se acuerdan de la sociedad cuando llegan las elecciones. Veremos a ver. Ojalá que sea así y que no quede en saco roto, pero la sociedad ya espera poco de ellos”.

“Hay luz al final del túnel si todos tiramos en la misma dirección”, sostiene Artime. “Quien legisla; Asturias, Madrid y, sobre todo Europa, deben escuchar a los protagonistas. Nos exigen cosas muy difíciles de cumplir. Estamos de acuerdo en que sí se pueden mejorar cosas, pero necesitamos la ayuda de las administraciones”, finaliza.