Cogersa pone en servicio el nuevo punto limpio de Parres y Cangas de Onís tras una inversión superior al millón de euros

El Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) ha puesto en marcha hoy el nuevo punto limpio que da servicio a los concejos de Parres y Cangas de Onís. La instalación, ubicada en el polígono industrial de El Prestín, completa el dispositivo de recogida separada de tóxicos y voluminosos, facilitando la participación en el reciclaje a vecinos y pequeñas empresas.

La obra ha supuesto un desembolso para el consorcio de 1.062.603,97 euros (IVA incluido) y ha contado con financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), dentro de las actuaciones impulsadas para reforzar la economía circular y mejorar la gestión de los residuos municipales.

El presidente de Cogersa, Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, ha visitado esta mañana el nuevo punto limpio, acompañado por el alcalde de Parres, Emilio G. Longo, el concejal del Ayuntamiento de Cangas de Onís Agustín García, y la directora general de Medio Ambiente del Principado, Susana Madera, entre otros.

La instalación, atendida por personal de Cogersa, permanecerá abierta al público de martes a viernes, en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas, y los sábados, de 09:00 a 14:30 horas. Para cualquier consulta sobre el funcionamiento de la instalación o los residuos admitidos, se puede contactar directamente con el servicio en el teléfono 684 657 242.

El punto limpio de El Prestín ofrece un servicio de proximidad, gratuito para los particulares, que facilita el depósito separado de aquellos residuos que, por su volumen o por su carácter potencialmente peligroso, no pueden eliminarse junto con la basura doméstica. Además, permite a pequeños profesionales y autónomos gestionar determinados residuos de su actividad económica conforme a la normativa vigente, evitando desplazamientos a instalaciones más alejadas.